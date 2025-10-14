Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mural pintado por la artista eibarresa Andrea García en Paiporta.
Eibar

La influencer Andrea García devuelve el color a Paiporta pintando un mural en un colegio

Solidaridad ·

Con131.000 seguidores en sus redes, la guipuzcoana cumplió el sueño de una niña valenciana y pintó, hace unos días, un mural sobre la esperanza en un colegio de Paiporta (Valencia)

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Martes, 14 de octubre 2025, 11:37

Comenta

El arte puede nacer del dolor, pero también del deseo de volver a ver color donde solo hubo barro. Así lo ha demostrado la artista ... eibarresa Andrea García, conocida en redes sociales por su estilo vibrante y su cercanía con el público, al viajar a Paiporta (Valencia), una de las localidades más afectadas por el paso de la Dana, para cumplir el sueño de una niña llamada Lluna que quería pintar con la artista.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Anuncio inminente de La Oreja de Van Gogh sobre su futuro: «Solo juntos tiene sentido»
  2. 2 Entra a un hotel en San Sebastián, sube a la azotea y se descuelga para robar en una habitación
  3. 3 Dbus suspenderá el servicio de doce líneas durante el paro en apoyo a Palestina de este miércoles
  4. 4 Conductores de autobús vascos se van a Alemania: «Aquí el alquiler es de 550 euros y gano casi 3.000»
  5. 5

    La huelga en apoyo a Palestina paralizará mañana gran parte de la Educación vasca
  6. 6 El nuevo bizcocho de Mercadona que ha llegado para quedarse
  7. 7 El oficio donde solo el 9% son mujeres y los clientes las prefieren a ellas: «Nunca nos ha faltado trabajo»
  8. 8

    Aitor Etxeberria, el ganador descalificado por correr con otro dorsal: «Pregunté y me dijeron que adelante, que corriera»
  9. 9

    El Departamento de Salud frenará el pago de 51 millones por la atención sanitaria a vascos en otras comunidades
  10. 10

    Trump a Sánchez: «¿Estáis trabajando en lo del PIB? Ya llegaremos a eso. Pero fantástico trabajo el que estáis haciendo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La influencer Andrea García devuelve el color a Paiporta pintando un mural en un colegio

La influencer Andrea García devuelve el color a Paiporta pintando un mural en un colegio