Ibarra abre esta tarde en Beasain un fin de semana cargado para la Pilota Eskola El CD Eibar afronta numerosos compromisos dentro y fuera de casa, con duelos clave en mano y paleta goma

Marcos Rodríguez Eibar. Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

La Pilota Eskola del Club Deportivo Eibar afronta desde mañana la segunda jornada del Campeonato de Gipuzkoa de mano individual. Será un fin de semana cargado de partidos tanto en el Astelena como a domicilio, donde los pelotaris armeros disputarán encuentros decisivos en las distintas categorías.

En casa, el festival del viernes arrancará a las 18.15 horas con un primer duelo en categoría juvenil, en el que Del Rey se enfrentará a González, de Aretxabaleta. A continuación llegará el turno del cadete Amillategi, que cruzará la pelota con Alberdi, de Lazkao, en un partido que permitirá medir su buen momento de forma tras su última participación.

El tercer encuentro estará protagonizado por uno de los alevines debutantes, que esta temporada ha estrenado licencia federativa y disputa su primera competición oficial: el Campeonato de Gipuzkoa de mano individual, dentro del itinerario de Rendimiento. Tras completar la fase de liguilla todos los participantes pasan ahora a la fase de eliminatorias. Los primeros y segundos de cada grupo avanzan al Campeonato de Gipuzkoa, mientras que el resto competirán en los torneos comarcales del este y oeste. Arriola representará al Club Deportivo Eibar en los dieciseisavos del campeonato de la zona Oeste ante Zendoia, de Azpeitia.

El festival continuará con un duelo juvenil entre Varona y Karrera, de Tolosa, correspondiente también a la segunda jornada del campeonato guipuzcoano. Después, Azpilikueta se medirá a Aranburu, de Zaldibia, en otro atractivo choque en categoría juvenil. Para cerrar la cita del viernes, Amuategi disputará su encuentro frente a Ezenarro, de Urnieta, en categoría senior.

Partido decisivo de pala

La jornada del sábado comenzará temprano, a las 10.00 horas, con un partido trascendental del Campeonato de Gipuzkoa de paleta goma por parejas. El Club Deportivo Eibar se medirá al Altzatarra de Donostia en un encuentro que decidirá la permanencia en Segunda División para una de las dos parejas. Seguidamente se disputará el duelo individual entre Conde y Etxegarai, de Lazkao. A continuación llegará la primera jornada del Campeonato Negua por parejas, en la que los eibarreses Narvaiza y Aguirresarobe se enfrentarán a la pareja Intxurre 2 de Alegia. El Negua, que celebra su segunda edición, continúa creciendo y este año ha reunido una notable participación con siete parejas cadetes, tres juveniles y trece en categoría senior.

El fin de semana pelotazale tendrá también una intensa actividad fuera de Eibar. En categoría senior, Ibarra abrirá la agenda esta misma tarde en Beasain, donde se enfrentará a Usabiaga a partir de las 20.00 horas.

Mañana, el cadete Gil jugará en Villabona contra Zufiria, mientras que el juvenil Segurola se desplazará a Zestoa para enfrentarse a Zabala. Urkiaga, también juvenil, disputará su encuentro en Antzuola ante Iturbe. Por último, en categoría senior, Gisasola visitará el frontón Beotibar de Tolosa para medirse al local Karrera.