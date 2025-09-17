Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Hotel Unzaga de Eibar cierra sus puertas el 31 de octubre: fin de una era y dudas sobre su futuro

El establecimiento más antiguo de la comarca de Debabarrena cesa su actividad tras la no renovación del contrato de alquiler

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 08:27

El 31 de octubre de 2025 quedará marcado como una fecha triste en la historia reciente de Eibar. Ese día cerrará definitivamente el Hotel Unzaga ... Plaza, un referente de la hostelería en la comarca de Debabarrena y el establecimiento hotelero más veterano de la ciudad armera. La noticia ha caído como un jarro de agua fría , no solo por lo que supone en términos de pérdida de camas y empleo, sino también por la incertidumbre que rodea al destino final de un edificio emblemático situado en pleno corazón de la villa.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La reflexión de una joven madrileña al mudarse a una ciudad de Euskadi: «Siento como si fuera domingo todos los días»
  2. 2 Consternación por la muerte de Martina García de 25 años, exconcejala de Podemos en Castilla- La Mancha
  3. 3

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  4. 4

    Los funcionarios del Gobierno Vasco podrán teletrabajar dos días a la semana desde enero
  5. 5

    «¿Es normal que un masajista te toque los pechos y te meta los dedos en la vagina?»
  6. 6 Muere Robert Redford a los 89 años
  7. 7

    Azora vende la mitad de sus pisos de Donostia
  8. 8 Los dos galanes más atractivos y gamberros de Hollywood
  9. 9 Franco Berrino, epidemiólogo de 81 años, señala el alimento a retirar de nuestra dieta: «Provoca diabetes, obesidad y mucho más»
  10. 10

    «Hay que abrir un debate sobre el queso ahumado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Hotel Unzaga de Eibar cierra sus puertas el 31 de octubre: fin de una era y dudas sobre su futuro

El Hotel Unzaga de Eibar cierra sus puertas el 31 de octubre: fin de una era y dudas sobre su futuro