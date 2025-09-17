El Hotel Unzaga de Eibar cierra sus puertas el 31 de octubre: fin de una era y dudas sobre su futuro

El 31 de octubre de 2025 quedará marcado como una fecha triste en la historia reciente de Eibar. Ese día cerrará definitivamente el Hotel Unzaga ... Plaza, un referente de la hostelería en la comarca de Debabarrena y el establecimiento hotelero más veterano de la ciudad armera. La noticia ha caído como un jarro de agua fría , no solo por lo que supone en términos de pérdida de camas y empleo, sino también por la incertidumbre que rodea al destino final de un edificio emblemático situado en pleno corazón de la villa.

El origen del cierre se encuentra en la no renovación del contrato de alquiler firmado en noviembre de 2020 entre la sociedad propietaria del inmueble y la empresa que venía gestionando el hotel, dirigida por el matrimonio formado por Unai Ochandiano y Leire Uribeetxeberria. La propiedad del edificio, radicada en Madrid y formada por seis hermanos, ha decidido no prolongar la relación contractual, al tiempo que mantiene negociaciones con dos posibles compradores interesados en adquirir el inmueble.

Según Ochandiano, la decisión responde a una estrategia clara: «Los propietarios han abierto negociaciones con dos posibles compradores y buscan otro futuro para el edificio y esa es la razón que no renueven con nosotros el negocio. Un mazazo para nosotros después del esfuerzo de coger el establecimiento en pandemia y haberle dado una vuelta a esto«

Una pérdida significativa

El cierre supondrá la desaparición de 88 habitaciones en un parque hotelero comarcal ya de por sí limitado. Para Debabarrena y para Eibar, el déficit de plazas hoteleras se convierte así en un problema más acuciante, en un contexto en el que el turismo empezaba a consolidarse como complemento económico a la tradicional industria.

El Hotel Unzaga Plaza estaba incluido en el programa del Imserso, que permitía a jubilados de todo el Estado alojarse en Eibar como parte de sus viajes subvencionados. Aunque este verano el establecimiento ya no apareció en la lista de alojamientos del programa, mantuvo una ocupación notable con turistas nacionales e internacionales, atraídos por la ubicación estratégica de la ciudad entre Bilbao y Donostia.

Ampliar Unai Ochandiano y Leire Uribetxebarria han regentado el Hotel Untzaga Plaza. Askasibar

El impacto positivo de su actividad en el comercio y la hostelería local es también indiscutible. Los visitantes alojados en el Unzaga solían gastar en tiendas, bares y restaurantes del centro, contribuyendo a la dinamización del tejido urbano. Su desaparición deja, además, un problema de imagen urbana: en la misma calle se encuentra también cerrado el edificio de El Corte Inglés, generando un vacío simbólico y visual en una de las principales arterias de Eibar.

Deficiencias estructurales y coste de reformas

Otro de los factores que pesa en el desenlace ha sido la Inspección Técnica del Edificio (ITE), que detectó deficiencias estructurales que obligan a realizar importantes inversiones para mantener la actividad hotelera. Para los actuales gestores, se trata de un obstáculo insalvable sin el respaldo de la propiedad, que ha optado por abrir negociaciones con otras empresas que serán ellas las que marquen el uso futuro del inmueble.

La posibilidad de que el edificio sea adquirido por inversores inmobiliarios y transformado en un complejo residencial está sobre la mesa. Esta opción, sin embargo, abre un debate en la ciudad: ¿debe Eibar perder uno de sus escasos hoteles en el centro para ganar viviendas, o debería priorizarse la continuidad de su función turística?

Un golpe para el empleo

El cierre del Unzaga Plaza conlleva la pérdida de 28 puestos de trabajo, una cifra muy significativa en un sector ya castigado por la precariedad y la inestabilidad. Ochandiano reconoce que no existe otra alternativa que presentar un concurso de acreedores y un ERE de extinción.

«No tenemos otra salida. No podemos asumir 28 nóminas sin ingresos. Afortunadamente, vamos a cerrar sin dejar ninguna deuda. Las nóminas estarán pagadas y se efectuarán los pagos a proveedores. Lo único que tendrán que reclamar los trabajadores serán sus indemnizaciones por despido, que deberán gestionar a través del Fogasa», explicó el empresario.

La historia reciente del hotel está marcada por el esfuerzo de la actual gestión. En noviembre de 2020, Ochandiano y Uribeetxeberria adquirieron la sociedad gestora, heredando el nombre de Hotel Unzaga Plaza, que funcionaba con solvencia desde 2012. «Subrogamos a toda la plantilla, mantuvimos la actividad y, aunque tuvimos que sufrir lo peor de la pandemia de la Covid, conseguimos remontar. El hotel empezó a funcionar bien y ofrecía buenos resultados que nos animaban a seguir», señala Ochandiano.

El contrato de alquiler tenía una duración de cinco años y vencía ahora, en noviembre de 2025. Los gestores habían invertido en mejoras y contaban con darle continuidad. Sin embargo, tras un año de negociaciones infructuosas con la propiedad, la confirmación llegó de manera rotunda: no habría renovación.

Impacto en la comarca

El cierre del Hotel Unzaga Plaza no solo se traduce en menos camas y más paro. Supone, además, un síntoma de la fragilidad del sector hotelero en Debabarrena, donde la oferta ya es escasa y se concentra en pequeños alojamientos y casas rurales. El turismo de negocios y de grupos, que encontraba en el Unzaga su principal referencia, se queda sin alternativa en la zona. El hotel de la calle Ego-gain estaba incluido entre los pertenecientes al Inserso y recibía grupos del conjunto del Estado a lo largo del año. En verano se encontraba al completo dada su ubicación a medio camino de Bilbao, Donostia y Gasteiz. La situación plantea un reto inmediato a las instituciones locales y comarcales: ¿cómo reforzar la oferta hotelera para evitar que visitantes y congresos opten por municipios vecinos o grandes capitales?

La clausura del Unzaga se suma al cierre de otros edificios emblemáticos en Eibar, alimentando un debate ciudadano sobre el deterioro del centro urbano. Dos símbolos de modernidad y dinamismo económico como El Corte Inglés y el Hotel Unzaga permanecen ahora cerrados, generando una sensación de declive que preocupa a comerciantes, vecinos y autoridades.

La incertidumbre sobre el futuro del edificio añade un ingrediente más a esta sensación. La decisión final de los propietarios marcará el rumbo: la reconversión en viviendas supondría un alivio para el mercado inmobiliario, pero consolidaría la pérdida de un recurso turístico; la continuidad hotelera, por el contrario, exigiría inversiones importantes y un comprador dispuesto a apostar por el sector.

Reorientar el futuro en Azitain

La inesperada clausura ha obligado al matrimonio gestor a reabrir el Hotel Eibar, en Azitain, que hasta ahora permanecía cerrado. «Abrimos este verano las habitaciones, con menor capacidad y más enfocadas a reservas individuales y a clientes de empresas. Contemplamos la apertura del restaurante para octubre, con capacidad para 150 comensales. El Unzaga Plaza funcionaba con grupos, la idea era mantener ambos proyectos, pero nos han obligado a cerrar uno que funcionaba perfectamente», relató Ochandiano.Este movimiento refleja la resiliencia de los empresarios, aunque no compensa la pérdida de un hotel emblemático que, más allá de sus paredes, estaba ligado a la memoria colectiva de Eibar