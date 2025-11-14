Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Autoridades municipales con promotores de Herramientas Acha, Replay by Welk y Keibaran. ECHALUCE

Eibar

Herramientas Acha y Replay by Welk, reconocidos en los premios Toribio Echevarria

A. E.

Eibar.

Viernes, 14 de noviembre 2025, 19:59

Eibar ha vuelto a mirarse en el espejo de sus empresas con la entrega de los Premios Toribio Echevarria, unos galardones que nacieron para reconocer el emprendimiento y la innovación y que, en esta edición, han subrayado mejor que nunca el puente entre la nueva economía digital y la tradición industrial de la ciudad. En la categoría de empresa eibarresa, el jurado ha distinguido a Replay by Welk, Esta firma desarrolla una plataforma digital integral para clubes deportivos y entornos de alto rendimiento, pensada para centralizar en un solo entorno la gestión de entrenamientos y, el análisis de datos. El Premio honorífico Iñaki Goenaga ha recaído en Acha Herramientas, firma fundada en 1940 que cumple 85 años. También quedó finalista Keibaran.

