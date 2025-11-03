Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eibar

Ambos grupos políticos valoran de forma «positiva» el pacto de Gobierno municipal

A. E.

EIBAR.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:02

Comenta

El resultado, por ahora, es un escenario incómodo para el ejecutivo eibarrés: dos socios de gobierno enfrentados públicamente por un tema tan sensible como la seguridad ciudadana, y una ciudadanía que recibe mensajes contradictorios sobre cuántos agentes había, quién llegó primero y quién tiene realmente la competencia para actuar. No obstante, ambos partidos han cumplido un año de la firma del pacto de gobierno. Ambas formaciones realizaron, por separado, una valoración que coincide en sus principales conclusiones: la gestión compartida ha aportado estabilidad, coordinación y avances concretos en los principales ámbitos municipales. Tanto socialistas como jeltzales destacan que este primer año ha sido «positivo y constructivo», y que la colaboración entre ambas fuerzas ha permitido dar continuidad a proyectos estratégicos y avanzar en nuevas líneas de actuación para mejorar la calidad de vida de los eibarreses y eibarresas.

Desde el PSE-EE, se subraya que el actual equipo de gobierno ha conseguido aportar estabilidad política, un elemento que consideran «fundamental para seguir avanzando con responsabilidad y eficacia en los proyectos que transforman la ciudad».

Gracias a esa estabilidad, el Ayuntamiento ha podido aprobar las tasas municipales y prevé sacar adelante en breve los presupuestos del próximo año, una herramienta clave que permitirá mantener una gestión «responsable y comprometida». La presidenta del UBB de Eibar, Eva Juez, coincide en este diagnóstico, asegurando que «la valoración es positiva en general» y que el reto es seguir «trabajando en equipo con un objetivo claro: Eibar». Juez señala que «en todo gobierno de coalición surgen discrepancias» pero subraya que «la comunicación y el entendimiento continuo» han permitido mantener un clima de cooperación y estabilidad institucional.

