Gran participación de la Escuela de Atletismo en el Cross escolar de Orio

La sección de atletismo del Club Deportivo Eibar sumó un nuevo hito el pasado domingo al participar con una destacada representación en el VII Kamel Ziani Cross de Orio, con salida junto al paseo marítimo de Munto y llegada junto al campo de fútbol. Bajo el sol, la jornada arrancó a las 10.30 horas con las pruebas infantiles y finalizó sobre las 12.00 con la categoría benjamín.

Un total de 16 atletas de la escuela eibarresa tomaron la salida en diferentes categorías. En la categoría alevín (1.200 metros) destacaron los resultados de varios de ellos: Isabel Pita Lozano con 4:41,68; Jule Azurmendi Márquez con 4:44,68; Lucía Arkotxa Larrarte con 4:58,37; Eider González Cuetara con 5:43; así como los chicos Markel Laskurain Arrizabalaga con 4:02,09 y Markel Urian Sanz con 4:12,46.

En la categoría benjamín (600 metros) no se publican los tiempos ni clasificaciones, pero en representación armera participaron Amets Rubio Muñoz, Hegoi Urian Sanz, Jare Pérez de Obanos Larreategi, Jone Hernández Iraola, Marina Morales Mendikute y Saioa Guerrero Garaizabal.

La entrenadora Nora Martínez y el responsable de la escuela Kepa Markez pudieron estar junto a los atletas durante toda la mañana, animando y supervisando a sus atletas.

Además, el club ha querido felicitar a todos los participantes, a sus familias y a los voluntarios que hicieron posible este desplazamiento, considerando la jornada como «un día excelente basado en los valores del deporte». También aprovechó para recordar a sus miembros que la próxima gran cita será el 14 de diciembre en Arrate, con la celebración del LXXIII Cross Memorial Bolumburu, organizado por el propio Club Deportivo Eibar y la Federación Guipuzcoana de Atletismo, y que contará con la presencia de los atletas armeros.