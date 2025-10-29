Gran participación eibarresa en el Día del Finalista celebrado en Irun

El pasado domingo, la sección de montaña del Club Deportivo Eibar participó en una nueva cita del calendario escolar con motivo del Día del ... Finalista de Gipuzkoa, celebrado en Irun.

La jornada, organizada por el grupo de montaña Erlaitz Mendizale Elkartea en colaboración con la Federación Guipuzcoana de Montaña, reunió a decenas de jóvenes de todo el territorio vasco, entre ellos un nutrido grupo de 63 escolares acompañados por varios padres y madres.

Los participantes completaron una ruta circular de 7 kilómetros por los parajes naturales del entorno irundarra, una marcha que combinó deporte, convivencia y naturaleza. A pesar de que la jornada comenzó bajo la amenaza de lluvia, el tiempo finalmente respetó y permitió a los grupos disfrutar del recorrido sin incidencias.

La expedición eibarresa vivió una mañana animada y llena de compañerismo, en la que los más jóvenes demostraron entusiasmo y resistencia. Al finalizar la caminata, la organización ofreció un hamaiketako y repartió obsequios entre todos los asistentes, cerrando el encuentro en un ambiente amistoso y familiar.

El Día del Finalista es una de las citas más especiales dentro del programa escolar de montaña, ya que permite a los niños y niñas compartir experiencias con participantes de otras localidades y disfrutar de la montaña desde un enfoque educativo y divertido.

La próxima salida del ciclo escolar de montaña del Club Deportivo Eibar será el 16 de noviembre, con una travesía entre Villabona y Oindolar (435 m) a través de los característicos canales de la zona, continuando así con la formación y el espíritu montañero entre los más jóvenes.