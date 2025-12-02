Gran ambiente y marcas destacadas en la jornada de pruebas abiertas de Unbe Casi 60 atletas de nueve clubes participaron en una gran mañana para el CD Eibar en pruebas de longitud, peso y jabalina

La pista de atletismo de Unbe acogió el sábado una nueva edición de las Pruebas de Participación Libre, organizadas por el Club Deportivo Eibar y la Federación Gipuzkoana de Atletismo. La mañana, fría pero soleada, reunió a un total de 59 atletas procedentes de nueve clubes diferentes, que ofrecieron un gran nivel y dejaron una jornada marcada por el buen ambiente y las marcas destacadas.

El Club Deportivo Eibar estuvo representado por cinco atletas locales: Maialen Cenarruzabeitia, Naia Astigarraga, Kepa Márquez, Haizea Magunazelaia y Martina Egaña. Todos ellos realizaron una gran actuación en las pruebas de longitud, peso y jabalina. La jornada fue especialmente positiva para Cenarruzabeitia y Egaña, que lograron sus mejores marcas personales en salto de longitud (4,88 metros) y lanzamiento de peso (8,02 metros), respectivamente. También sobresalió el rendimiento de Márquez en longitud y jabalina, así como el de Magunazelaia en jabalina. La joven Astigarraga, por su parte, completó con éxito su debut en categoría federada con resultados muy prometedores en jabalina y salto de longitud.

La participación fue muy diversa, con atletas llegados desde clubes como Ostadar SKT de Lasarte, la Real Sociedad, el CD Atletismo Briviesca-Norpetrol, Atlético Rentería, Gernikako AT, Tolosa CF, Txindoki AT de Ordizia y Mintxeta Atletismo Taldea de Elgoibar. Uno de los nombres propios del día fue el del joven Imad Zuhaitz Urrutia, atleta de solo 14 años del club atleta de Briviesca, que se impuso en el salto de longitud masculino con un registro de 6,22 metros. Este salto, el mejor de su carrera hasta la fecha, le aseguró además la mínima para el Campeonato de España de pista cubierta (Short Track). En esa misma prueba, Daniel García Penha, del Atlético Rentería, también mejoró su marca personal. En categoría femenina, la atleta del Mintxeta AT, Jone Zubiaurre, fue segunda en salto de longitud, mientras que las representantes de la Real Sociedad, Inge Itxaso y Maddi Garbizu, también lograron sus mejores marcas personales.

En lo referente a los resultados, Eider Redondo, del Ostadar, fue la mejor en el lanzamiento de jabalina femenina, mientras que en jabalina masculina destacó la victoria de Kepa Márquez, del CD Eibar, acompañado por los grandes registros de Danel Corcuera, de la Real Sociedad, y de Imad Zuhaitz Urrutia en las categorías de 700 y 600 gramos, respectivamente. En el lanzamiento de peso femenino de 3 kilogramos, la eibarresa Maialen Cenarruzabeitia se impuso con claridad, firmando además un nuevo récord personal. En salto de longitud femenino volvió a sobresalir la propia Cenarruzabeitia, que cerró así una jornada redonda. En categoría masculina, la mejor marca del día fue para Imad Zuhaitz Urrutia, confirmando su magnífica actuación en Unbe.

Desde el Depor se quiso agradecer a todos los que se acercaron a tomar parte en la jornada.