Garajes García frena a Malape Taberna y aprieta la lucha por el liderato de la LFA

M. R. Eibar. Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24 Comenta Compartir

La séptima jornada de la Liga de Fútbol Aficionado de Eibar ha dejado un cambio importante en la parte alta de la clasificación. Malape Taberna, que hasta ahora contaba todos sus partidos por victorias, cayó por primera vez en la temporada ante Garajes García, lo que aprieta la lucha por el liderato. El duelo entre Garajes García y el vigente campeón fue el más destacado del fin de semana. Los locales se impusieron por 3-2 gracias a un doblete de Ereña y un tanto de Sergio. Arriola firmó los dos goles de Malape, que ve frenada su racha perfecta tras seis victorias consecutivas.

Bar Marem aprovechó el tropiezo del líder para recortar distancias tras imponerse por 2-1 a Xania Taberna. Roberto y Luis marcaron los tantos del conjunto local, mientras que Paul hizo el gol visitante. Con este resultado, Bar Marem, con 16 puntos, se mantiene segundo a dos del liderato.

Adahi Etxegi también fue protagonista al imponerse por 2-0 a Bergara Pneumatikoak con goles de Iñigo y Xabier. Los locales suman ya seis puntos mientras que los de Bergara se quedan con 10.

La goleada del fin de semana llegó en el choque entre Baserri y Kalaka Buenos Aires, que terminó con un contundente 1-7 a favor de los visitantes. Ander fue la gran figura del partido con un triplete, acompañado por los dobletes de Luken y los tantos de Unai y Borja. Rubén marcó el gol del honor para un Baserri que continúa sin ganar.

Tras esta jornada, Malape Taberna se mantiene en lo alto con 18 puntos, seguido muy de cerca por Bar Marem, que se coloca a solo dos. Xania Taberna y Bergara Pneumatikoak completan el grupo de perseguidores con 12 y 10, mientras que Garajes García se asienta en la zona media con una victoria de prestigio. En la parte baja, Kalaka Buenos Aires da un salto importante gracias a su goleada.

La próxima jornada, que se jugará este fin de semana, volverá a ofrecer duelos directos entre los equipos de cabeza: el sábado se medirán Bar Marem y Malape Taberna en un encuentro decisivo por el liderato, mientras que Xania Taberna visitará al Bergara Pneumatikoak.