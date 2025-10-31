«Tenemos ganas de meter el primer gol y ganar de una vez ante nuestra afición» El Eibar recibe en Ipurua al Deportivo Abanca a las 16.00 horas en un duelo directo, y las armeras quieren volver fuertes a su estadio tras el parón

Iñaki Goikoetxea durante el partido previo al parón en Ipurua, donde el Eibar cayó derrotado en el derbi ante la Real Sociedad.

Marcos Rodríguez Eibar. Viernes, 31 de octubre 2025, 20:22

El Eibar afronta esta tarde un partido de máxima importancia en Ipurua. Tras el parón internacional, el conjunto dirigido por Iñaki Goikoetxea recibe al Deportivo Abanca a las 16.00 horas en un choque directo: ambos equipos llegan igualados a siete puntos en la clasificación tras ocho jornadas, y una victoria supondría un paso adelante para alejarse de la zona baja y ganar confianza en este regreso.

Las armeras quieren romper una barrera emocional pendiente: aún no han marcado ni ganado en su estadio esta temporada. «Las ganas que tenemos de ganar en casa son enormes, y espero que se demuestre con nuestro juego», señaló el técnico. También recalcó la importancia de sumar. «Nos jugamos tres puntos muy importantes, y tenemos la oportunidad de sacar más ventaja a los equipos de atrás».

El Eibar llega con buenas sensaciones de trabajo tras dos semanas de preparación en las que el objetivo ha sido claro: aumentar presencia ofensiva y efectividad. «Tenemos ganas de revertir la situación, de meter el primer gol en Ipurua y de ganar el primer partido frente a nuestra afición», afirmó Goikoetxea. «Hemos trabajado mucho para poder generar más ocasiones, llegar más y ser más agresivas en las finalizaciones. Esperamos que se consiga».

Pese a que el Depor solo ha cosechado una victoria, Goikoetxea avisó del potencial ofensivo coruñés: «Del medio campo hacia adelante tienen unas individualidades muy buenas. Son rápidas, ganan espacios y tienen mucho dinamismo. No será fácil». El entrenador, no obstante, también vislumbra opciones para su equipo: «Vemos que podemos hacerles daño atrás. Será fundamental dominar el balón».

Sobre el plan de partido, el técnico dejó abiertas posibilidades: presión alta, bloque medio o contraataque, en función del guion del encuentro. Lo que sí remarcó fue la necesidad de solidez atrás: «Tenemos que estar defensivamente muy bien para que generen poco. A partir de ahí, que se vea lo que hemos trabajado y podamos lograr los tres puntos».

Durante el parón Eunate Astralaga, Opa Clement, Alimata Belem y Emma Moreno viajaron con sus selecciones, y ya han vuelto con el grupo. «Llegan bien, un pelín cansadas las que han viajado más lejos, pero en principio están todas para jugar», confirmó el técnico, que dispone de toda la plantilla para esta tarde.

El vestuario, según Goikoetxea, llega cargado de energía y motivación: «Estas jugadoras se motivan siempre. Esta semana las he visto más agresivas, más intensas, con más ganas. Espero que mañana se vea eso y que podamos ganar de una vez».

Será el segundo encuentro consecutivo en casa para las armeras, que cayeron en el derbi previo al parón. El equipo espera contar con el mayor apoyo posible de su afición para empujarlas a su primera victoria en casa. Como es habitual, las entradas se podrán adquirir en taquilla desde una hora antes del partido.

Con motivación, trabajo y el desafío claro de convertir Ipurua en fortín, el Eibar busca hoy un triunfo que puede marcar un punto de inflexión en su temporada. Ipurua tiene hambre de puntos, y se espera una tarde de emoción.