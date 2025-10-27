Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Gala final de On Ekin Sariak 2025, este jueves en Errebal Plazia

Urko de la Torre e Ian Blanco, cofundadores de ADI Revolution e Insólito, ofrcerán una charla antes de los premios

EIBAR.

Lunes, 27 de octubre 2025, 20:24

La jornada final de On Ekin Sariak 2025 en el que se muestra inspiración, innovación y el talento emprendedor tendrá lugar este jueves, en Errebal Plazia.

El espíritu emprendedor volverá a ser protagonista en Eibar con la celebración de la XIII edición de On Ekin Sariak, una cita clave para el ecosistema de innovación de Debabarrena. El evento se desarrollará en Errebal Plaza, y reunirá a emprendedores, profesionales y agentes del ámbito industrial y tecnológico.

La recepción comenzará a las 17.00 horas, ofreciendo un espacio distendido para el reencuentro y las primeras conversaciones.

A las 19.00 horas, arrancará el acto central con una ponencia a cargo de Urko de La Torre e Ian Blanco, cofundadores de ADI Revolution e Insólito, dos proyectos que han ganado notoriedad en el sector industrial vasco. Compartirán su experiencia como emprendedores, con una visión cercana sobre los retos y aprendizajes del camino empresarial.

Tras la charla, llegará el momento más esperado: la presentación de los proyectos finalistas, que competirán por los reconocimientos de esta edición. El público asistente participará en la votación que definirá a los ganadores. La jornada culminará con la entrega de premios y una cena de networking.

Los premios se entregan en dos modalidades: ideas/proyectos iniciales y proyectos en marcha. El Premio On Ekin (jurado) está dotado con 2.000 euros, con el apoyo de Laboral Kutxa. El Premio Popular, a cargo del público supondrá 1.000 euros financiados por el Ayuntamiento de Eibar, con incremento ligado a la recaudación del evento.

On Ekin Sariak 2025 se consolida así como una plataforma de impulso para el talento joven, la innovación y la colaboración empresarial, en una ciudad con larga tradición industrial como Eibar.

