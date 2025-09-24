El fútbol adaptado vuelve al anexo de Ipurua con la disputa del Torneo Ciudad de Eibar

Marcos Rodríguez Eibar Miércoles, 24 de septiembre 2025, 20:52 | Actualizado 21:08h. Comenta Compartir

El fútbol adaptado volverá a ser protagonista este domingo en el campo anexo de Ipurua con la celebración de la VI edición del Torneo Ciudad de Eibar, una cita organizada por la SD Eibar Fundazioa que reunirá a algunos de los equipos más destacados de LaLiga Genuine. La jornada será una fiesta inclusiva en la que primarán los valores.

Además del conjunto anfitrión, el SD Eibar Genuine, participarán en el torneo los equipos del Athletic Club, Deportivo Alavés, Real Sociedad y Osasuna. De esta manera, la cita se consolida como un referente en la promoción del deporte inclusivo en la región, ofreciendo un espacio de encuentro en el que la pasión por el fútbol se combina con la defensa de la igualdad y la diversidad.

Para el equipo armero, el torneo supondrá el arranque oficial de la pretemporada, después de haber iniciado los entrenamientos el pasado día 13. El grupo, integrado por jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual, representa a la SD Eibar en la Liga Genuine, competición impulsada por LaLiga que promueve los valores de superación, integración y diversidad.

La acción deportiva arrancará a las 10.00 horas del domingo con un programa de partidos en formato triangular que se prolongará durante toda la mañana. Los encuentros enfrentarán a los cinco equipos en rotación, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar del esfuerzo y la ilusión de todos los participantes. El calendario contempla enfrentamientos como el SD Eibar–Real Sociedad, Athletic–Alavés, Osasuna–Eibar o Athletic–Osasuna, entre otros, hasta completar la tanda de partidos que finalizarán hacia las 12.30 horas.

La jornada concluirá a las 13.00 con la entrega de medallas, un momento especialmente emotivo que servirá para reconocer el compromiso, la pasión y el espíritu deportivo de todos los jugadores y jugadoras. Más allá de los resultados, será la celebración del esfuerzo compartido lo que ponga el broche a una nueva edición del Torneo Ciudad de Eibar, que se va haciendo un nombre como una de las grandes citas del deporte inclusivo de cada año.