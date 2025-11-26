Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Fin de semana armero con remontadas y triunfos de prestigio

El Eibar C y el juvenil rescataron valiosos puntos en el tiempo de descuento en una jornada que deja un buen sabor de boca

Marcos Rodríguez

EIBAR.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:53

Comenta

La cantera de la SD Eibar dejó un fin de semana de contrastes con victorias de mérito, empates agónicos y alguna derrota ajustada tanto en la sección masculina como en la femenina. Por un lado, en Segunda RFEF, el Eibar B cayó por la mínima (1-0) en Las Llanas ante el Sestao, en un duelo muy igualado que se decidió pasada la hora de partido. El equipo compitió a buen nivel ante una de las defensas más sólidas del campeonato, pero no logró puntuar en una salida complicada.

En Tercera RFEF, el Eibar C rompió su mala racha con un empate (1-1) in extremis frente al Derio. Un penalti en el descuento permitió a Oinatz rescatar un punto para el segundo filial armero en Areitio y equilibrar un encuentro disputado de principio a fin.

En categoría juvenil, el equipo de la división de honor del Eibar protagonizó un final cargado de épica para firmar un empate 2-2 ante el San Juan gracias a un cabezazo de Unax en la última jugada. El equipo tuvo que remar para remontar dos goles y evitó la derrota tirando de carácter.

Por su parte, el juvenil nacional firmó una de sus mejores actuaciones de la temporada al endosar una goleada contundente de 4-0 al Santutxu, en un partido dominado de principio a fin que supone su segunda victoria consecutiva.

Entre los cadetes, triunfo de enorme valor para el Eibar de Liga Vasca por 5-4 frente a la Real Sociedad en un derbi trepidante lleno de goles en la segunda mitad. La reacción tras el descanso permitió doblegar al colíder de la categoría.

En la división de honor de cadetes, victoria sólida por 0-2 ante el Aloña Mendi que acerca al equipo a certificar la clasificación para la fase de ascenso, gracias a dos goles en una segunda parte muy completa.

El infantil honor tuvo jornada de descanso, mientras que el infantil txiki brilló con un rotundo 1-6 en Billabona, mostrando autoridad desde el inicio en la segunda jornada de la fase de campeones. En alevines, el equipo de la fase previa cayó 3-2 ante el Elgoibar en un partido abierto y lleno de alternativas.

Gran victoria del femenino

En la sección femenina, el fin de semana dejó resultados muy positivos. En Segunda RFEF, el Eibar B logró un triunfo de prestigio por 1-0 ante el líder Celta, firmando un partido sobresaliente en ritmo, presión y ocasiones, con un gol en la segunda mitad que certificó una victoria merecida. En Tercera RFEF, el filial mejoró sensaciones pese a caer 0-1 ante el Oiartzun, pagando su falta de acierto y un error puntual en un partido equilibrado.

El Cadete Honor femenino se impuso con claridad (4-0) al Goierri Gorri en un encuentro completamente dominado, mientras que el Infantil F11 venció 0-2 al Urki en un emocionante derbi en Unbe. El conjunto armero controló del inicio al fin en un duelo especial por disputarse en un campo muy ligado a la historia del club.

Un fin de semana completo para el fútbol base del Eibar, que deja a la cantera armera con buenas sensaciones de cara a las próximas jornadas.

Top 50
