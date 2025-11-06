Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El filial cierra un sábado exigente para la SD Eibar con la visita del Multivera

El Eibar B recibirá al conjunto navarro a las 19.00 horas en Areitio en un partido directo por la permanencia

M. R.

EIBAR.

Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37

Comenta

El Eibar B completará una tarde llena de fútbol para los equipos armeros mañana a las 19.00 horas en una nueva cita clave en su camino por asentarse en la Segunda Federación. Tras el empate por 1-1 logrado la pasada jornada frente al Ebro en La Almozara, el conjunto dirigido por Iñigo Pérez regresa a la Ciudad Deportiva de Areitio con el objetivo de hacer valer el factor local y seguir sumando puntos que le permitan poner tierra de por medio con la zona roja de la tabla.

El filial armero llega a esta décima jornada en la undécima posición, con 11 puntos, dos por encima del descenso. Pese a un inicio de temporada irregular, el Eibar B ha ido encontrando poco a poco su solidez y regularidad, puntuando en cuatro de los últimos cinco partidos que han disputado. Ahora, el reto pasa por confirmar esa mejoría en casa, donde ya ha mostrado capacidad para competir con autoridad, como la temporada pasada.

El rival será la UD Mutilvera, un conjunto navarro que llega a Eibar con urgencias. Decimoquintos con 8 puntos, los de Mutilva ocupan puestos de descenso y necesitan sumar para salir del pozo. Aun así, su asignatura pendiente está lejos de casa: todavía no conocen la victoria a domicilio esta temporada.

El Eibar B tratará de aprovechar esa debilidad para reencontrarse con el triunfo en Areitio y afianzar su posición en la zona media de la clasificación. Un partido de máxima importancia para ambos, en el que la necesidad de puntos promete un duelo intenso y equilibrado desde el inicio.

