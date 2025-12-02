Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El filial armero logró una gran victoria en Areitio ante el Aragón. SD EIBAR

El filial armero respira con un triunfo convincente y vital en Areitio

El Eibar B se impuso 1-0 al Deportivo Aragón y amplía a cuatro puntos su colchón sobre los puestos de descenso

Marcos Rodríguez

Eibar.

Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21

Comenta

El Eibar B dio un paso importante en su objetivo de asentarse en la Segunda Federación. El filial armero se impuso 1-0 al Deportivo Aragón el domingo en Areitio, en un encuentro que dominó de principio a fin y en el que solo faltó mayor acierto para cerrar el marcador con más holgura. Con esta victoria, el equipo de Iñigo Pérez se mantiene undécimo con 17 puntos y amplía a cuatro su margen sobre los puestos de descenso.

El partido tuvo desde el inicio un claro color armero. El Eibar B impuso un ritmo alto, una presión agresiva y una circulación rápida que empujó al filial zaragocista a replegarse en bloque bajo. El dominio territorial y la amplitud en bandas permitieron a los locales generar continuas llegadas, obligando al rival a acumular futbolistas cerca de su área para resistir el empuje.

La insistencia tuvo premio en el minuto 23. Tras un centro lateral, Endika prolongó el balón dentro del área y, en segunda instancia, Jon López apareció para rematar al fondo de la red.

Con el avance del reloj y el marcador ajustado, el Eibar B bajó unos metros su bloque para controlar mejor los espacios. Aun así, el filial zaragocista solo dispuso de una oportunidad real de empatar, un disparo a la escuadra que Ayala desbarató.

El pitido final certificó una victoria muy trabajada y que refuerza las buenas sensaciones que venía mostrando el Eibar B. Los armeros se alejan de la zona peligrosa y afrontan la jornada de este sábado ante el Basconia a domicilio con la confianza necesaria para seguir creciendo.

