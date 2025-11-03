El filial armero rescata un punto de su visita a Zaragoza ante el Ebro

El Eibar B continúa avanzando en su camino por asentarse en la Segunda Federación. El filial armero rescató un punto en su visita a ... La Almozara tras empatar 1-1 frente al Ebro, en un encuentro que se resolvió desde los once metros y que mantuvo la tensión propia de un duelo directo por la permanencia. Con este empate, los de Iñigo Pérez alcanzan los 11 puntos y mantienen la undécima plaza, aunque siguen a solo dos del descenso.

El partido comenzó con ritmo y mucha disputa en el centro del campo, con ambos equipos conscientes de la importancia de puntuar. El Ebro golpeó primero en la que fue una de las acciones clave del encuentro: un penalti señalado al cuarto de hora de juego permitió a Marc Prat adelantar a los locales.

El tanto reforzó la propuesta del conjunto zaragozano, serio y ordenado en defensa, que trató de minimizar las opciones del Eibar B. Con el paso de los minutos, el filial armero fue ganando metros y ritmo ofensivo, aunque sin generar ocasiones claras hasta el tramo final del primer tiempo. La insistencia tuvo premio: en el descuento el árbitro señaló penalti a favor del Eibar B, y Anartz Amilibia asumió la responsabilidad para firmar el 1-1.

La segunda parte mantuvo la misma tónica de igualdad y lucha, con escasas concesiones en ambas áreas. Ninguno de los dos equipos logró imponerse en los minutos finales, y el encuentro acabó sellando un reparto de puntos que, aunque no permite un salto clasificatorio, sí refuerza la fiabilidad del filial lejos de casa.

El empate, tercer resultado positivo a domicilio en las últimas cuatro salidas, mantiene al filial fuera del descenso en un arranque de temporada competitivo y exigente. Ahora, el reto pasa por volver a hacer valer el factor Areitio: este sábado los armeros recibirán a la UD Mutilvera, rival directo. Un duelo para intentar dar otro paso adelante en casa.