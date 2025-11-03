Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El once inicial del filial armero en Zaragoza ante el Ebro. SD EIBAR

Eibar

El filial armero rescata un punto de su visita a Zaragoza ante el Ebro

El Eibar B consiguió puntuar a domicilio por tercera vez de forma consecutiva al empatar 1-1, ambos de penalti

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 3 de noviembre 2025, 21:01

El Eibar B continúa avanzando en su camino por asentarse en la Segunda Federación. El filial armero rescató un punto en su visita a ... La Almozara tras empatar 1-1 frente al Ebro, en un encuentro que se resolvió desde los once metros y que mantuvo la tensión propia de un duelo directo por la permanencia. Con este empate, los de Iñigo Pérez alcanzan los 11 puntos y mantienen la undécima plaza, aunque siguen a solo dos del descenso.

