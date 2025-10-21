El filial armero se reencuentra con su mejor versión y ya encadena victorias El Eibar B se impuso por 1-2 al Beasain y suma siete puntos en tres jornadas para salir del descenso y mirar arriba

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 21 de octubre 2025, 20:36 Comenta Compartir

El Eibar B ha despertado. Tras un inicio de curso complicado, el primer filial armero parece haber encontrado la fórmula y los resultados empiezan a acompañar. La victoria por 1-2 frente al Beasain, en el derbi disputado el sábado, supuso su segundo triunfo consecutivo, además del primero a domicilio en lo que va de temporada, y el tercer duelo seguido sumando puntos. Un paso adelante tanto en juego como en confianza para los de Iñigo Pérez, que se asientan en la zona media con la mirada ya puesta hacia arriba.

El encuentro no pudo comenzar mejor para el filial azulgrana. Con una puesta en escena valiente y una presión alta que desarboló al conjunto local, el Eibar B solo necesitó cuatro minutos para golpear primero. Jon López encaró al portero y, con serenidad, definió con el interior para poner el 0-1. El tanto reforzó la convicción de los visitantes, que dominaron la primera mitad con autoridad y fluidez.

El premio a su superioridad llegó poco después. En una rápida transición por la banda izquierda, Hugo culminó una jugada colectiva con el segundo tanto, ampliando la ventaja en el marcador y reafirmando la sensación de control. Beasain trató de reaccionar, pero el Eibar B seguía imponiendo su ritmo. Antes del descanso, Endika dispuso de un nuevo mano a mano que pudo haber dejado el partido visto para sentencia.

Tras el paso por vestuarios, el filial mantuvo el tono competitivo. Marc protagonizó una clara ocasión que pudo ampliar diferencias, pero con el avance de los minutos los beasaindarras fueron ganando metros en busca del gol. El Eibar B, consciente del contexto, se replegó con orden y defendió con solidez, resistiendo las acometidas locales.

El empuje del Beasain tuvo su recompensa en el minuto 86, cuando logró recortar distancias y poner algo de suspense al tramo final. Aun así, el conjunto eibarrés gestionó bien la ventaja y no perdió la compostura, cerrando con madurez un triunfo de peso lejos de casa.

Con esta victoria, el Eibar B suma siete puntos en las tres últimas jornadas, asciende hasta la undécima posición con diez puntos y se queda a solo dos de los puestos de playoff de ascenso. Una dinámica ascendente que refuerza las buenas sensaciones del filial y confirma que, poco a poco, los de Iñigo Pérez van encontrando el buen camino.