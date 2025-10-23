El filial armero quiere prolongar su buena dinámica ante el Real Unión en Areito

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19 Comenta Compartir

El Eibar B atraviesa su mejor momento en lo que va de temporada. Después de un inicio irregular, el primer filial armero ha logrado reconducir el rumbo y reencontrarse con las buenas sensaciones que lo caracterizaron el pasado curso. Los de Iñigo Pérez, que solo habían logrado una victoria en las primeras cuatro jornadas, han sumado siete de los últimos nueve puntos posibles gracias a dos triunfos y un empate en las tres últimas citas, una racha que los ha impulsado hasta la undécima posición y, sobre todo, que les ha permitido salir de la zona baja.

Mañana, a partir de las 19.00 horas, Areitio volverá a ser el escenario de una prueba exigente ante el Real Unión. El conjunto irundarra llega empatado a puntos con el filial azulgrana, diez, por lo que el duelo se presenta directo y con un valor añadido: el ganador podría dar un salto para situarse en los puestos de playoff.

La igualdad promete ser máxima, pero el factor campo podría jugar un papel importante. El Eibar B ha demostrado sentirse especialmente cómodo en Areitio, donde ha cimentado buena parte de su reacción y ha sumado seis de nueve puntos posibles. El conocimiento del terreno y el impulso del público han sido claves en las últimas victorias y podrían volver a marcar diferencias.

Con la moral reforzada y la plantilla en dinámica positiva, los de Iñigo Pérez afrontan el encuentro con la motivación de dar continuidad a su progresión y confirmar que el equipo ha dejado atrás sus titubeos iniciales. Una nueva victoria permitiría consolidar su escalada y acercar al filial a una zona noble que, hace apenas unas semanas, parecía muy lejana.