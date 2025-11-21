El festival Titirijai trae esta tarde a Eibar el espectáculo de marionetas 'Alma'

A. E. Eibar. Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22 Comenta Compartir

El Teatro Coliseo de Eibar se convierte hoy en un pequeño universo sensorial pensado para los más pequeños de la casa. Dentro de la programación de Titirijai 2025, Festival Internacional de la Marioneta, llega 'Alma', un delicado espectáculo de marionetas y teatro de objetos que invita a viajar por la primavera, el verano, el otoño y el invierno con la mirada abierta y todos los sentidos despiertos.

La función tendrá lugar desde las 17.00 a 18.00 horas, en el Coliseo, con una entrada única de 5 euros.

Se trata de una pieza de pequeño formato, pensada para la primera infancia, donde el ritmo, las imágenes y la música están especialmente cuidados para que niñas y niños muy pequeños puedan seguir la historia sin necesidad de palabras, dentro de un trabajo que levanta sensaciones y emociones.