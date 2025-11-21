Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Eibar

El festival Titirijai trae esta tarde a Eibar el espectáculo de marionetas 'Alma'

A. E.

Eibar.

Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:22

Comenta

El Teatro Coliseo de Eibar se convierte hoy en un pequeño universo sensorial pensado para los más pequeños de la casa. Dentro de la programación de Titirijai 2025, Festival Internacional de la Marioneta, llega 'Alma', un delicado espectáculo de marionetas y teatro de objetos que invita a viajar por la primavera, el verano, el otoño y el invierno con la mirada abierta y todos los sentidos despiertos.

La función tendrá lugar desde las 17.00 a 18.00 horas, en el Coliseo, con una entrada única de 5 euros.

Se trata de una pieza de pequeño formato, pensada para la primera infancia, donde el ritmo, las imágenes y la música están especialmente cuidados para que niñas y niños muy pequeños puedan seguir la historia sin necesidad de palabras, dentro de un trabajo que levanta sensaciones y emociones.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roban una bicicleta de 20.000 euros al piloto Jorge Martín durante el Gran Premio de Motos de Cheste
  2. 2 Fallece Iñigo Letamendia, uno de los surfistas más queridos: «Fue el responsable de que los niños de Zarautz dejásemos el fútbol»
  3. 3 Gipuzkoa se ha teñido de blanco en una jornada complicada en las carreteras
  4. 4 Buscan en las campas de Urbia a un pastor de Gabiria desaparecido ayer en pleno temporal
  5. 5 Muere una mujer de 75 años, dueña de un conocido hotel de Lesaka, en un accidente múltiple en Bera
  6. 6

    Localizan a vista de pájaro el rebaño y el perro del pastor desaparecido en Urbia
  7. 7 La marca guipuzcoana que aterriza en el centro comercial Urbil de Usurbil: tradición, diseño y sostenibilidad
  8. 8 La estrategia de los 15 a 20º para mantener el hogar con calor sin que se eleve la factura de la luz
  9. 9

    La nieve asoma en Gipuzkoa con lo peor por llegar
  10. 10

    La Diputación invita a las familias de 3.000 dependientes a que tengan un cuidado profesional

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El festival Titirijai trae esta tarde a Eibar el espectáculo de marionetas 'Alma'