Autoridades municipales y organizadores presentan la campaña.

Eibar

Feria de consumo responsable y ecológico con más de veinte productores vascos en Unzaga

Se ofrecerán talleres, degustaciones y actividades bajo el lema 'Kontsumoa Kontzientziarekin, Kontzientzia Kontsumoan'

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Jueves, 9 de octubre 2025, 20:31

Comenta

La Plaza Unzaga volverá a llenarse de color, aromas y compromiso este sábado, día 11, con la celebración de una nueva edición de la ... Feria de Consumo Responsable y Ecológico, bajo el lema 'Kontsumoa Kontzientziarekin, Kontzientzia Kontsumoan' (Consumo con conciencia, conciencia en el consumo).

