Feria de consumo responsable y ecológico con más de veinte productores vascos en Unzaga

La Plaza Unzaga volverá a llenarse de color, aromas y compromiso este sábado, día 11, con la celebración de una nueva edición de la ... Feria de Consumo Responsable y Ecológico, bajo el lema 'Kontsumoa Kontzientziarekin, Kontzientzia Kontsumoan' (Consumo con conciencia, conciencia en el consumo).

La cita, que se desarrollará entre las 10.00 y las 14.30 horas, pretende acercar a la ciudadanía eibarresa nuevas formas de consumo más justas, sostenibles y respetuosas con el medio ambiente, consolidándose como una de las propuestas más representativas del calendario local de otoño.

Horario La cita se desarrollará en Unzaga, entre las 10.00 y las 14.30 horas.

Organización Por Biolur, Egoaizia, ENEEK y el Ayuntamiento, la feria reunirá productores, comercios y ciudadanía comprometida con un modelo alimentario justo, sostenible y respetuoso con el medio ambiente.

Acciones Talleres infantiles, demostraciones culinarias, degustaciones de sidra ecológica y sorteos, consolidando a Eibar como referente del consumo responsable y la economía circular en Gipuzkoa.

Organizada por tercer año consecutivo por Biolur (Asociación de Agricultura Ecológica de Gipuzkoa), la Organización No Gubernamental para el Desarrollo Egoaizia, el Ayuntamiento de Eibar, la asociación de desarrollo rural Debemen y el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK-Ekolurra), la feria busca poner en valor la producción ecológica y el consumo responsable, así como reconocer el trabajo diario de quienes apuestan por un modelo alimentario más sostenible, justo y saludable.

La iniciativa ha ido creciendo año tras año, atrayendo a un número creciente de productores, comercios y visitantes. En esta edición, más de veinte productores y productoras vascos, principalmente de Gipuzkoa, darán a conocer sus alimentos ecológicos de proximidad, junto a 21 comercios y emprendimientos locales comprometidos con un modelo de consumo circular y consciente. La feria se consolida así como un espacio de encuentro y diálogo entre quienes producen, venden y consumen desde criterios éticos y sostenibles.

Además de los puestos de venta, la cita contará con expositores y paneles informativos sobre agricultura y alimentación ecológica, así como sobre las actividades que desarrollan las entidades organizadoras. Entre los proyectos presentes destacará la iniciativa Eibar Eraldatuz, un innovador mapa digital que visibiliza más de 30 comercios y alternativas económicas locales, con el propósito de fomentar un modelo de consumo solidario, participativo y de cercanía.

Como en años anteriores, ENEEK-Ekolurra pondrá a disposición de la ciudadanía bonos de compra de 5 euros, que podrán recogerse gratuitamente, hasta hoy viernes, en la Conserjería del Ayuntamiento de Eibar, accediendo por la plaza Unzaga (de 8.00 a 14.00 horas). Estos bonos podrán canjearse en los puestos de la feria para compras mínimas de 15 euros, y se distribuirán hasta agotar existencias. Además, durante la jornada se sortearán dos cestas de productos ecológicos, aportadas por los participantes del mercado.

La feria ofrecerá también actividades para todos los públicos. A las 11.30 horas se celebrará un taller infantil organizado por EkoOiz, pensado para acercar la sostenibilidad y el reciclaje a los más pequeños. A partir de las 12.00 horas, el programa incluirá una demostración culinaria de EKOrecetas a cargo de Miriam Chefintegrativa, donde se enseñarán formas sencillas y sabrosas de cocinar con productos ecológicos. Paralelamente, tendrá lugar una 'ekocata' de sidra artesanal de la mano de Lizagasar, una oportunidad para conocer de cerca las características de este producto local elaborado bajo criterios ecológicos.

La jornada se cerrará con la entrega de premios de la VIII edición del Concurso de Carteles, que este año ha reconocido el talento de Malak Mouahidi (categoría 11-15 años) y Oihana Lasuen (categoría mayores de 16 años). A continuación, se procederá al sorteo de las cestas ecológicas y la clausura oficial de la feria a las 14.30 horas.

Las entidades organizadoras han querido invitar a la ciudadanía a participar activamente y a traer consigo móviles, ordenadores o bicicletas en desuso, que serán recogidos para su reutilización o reciclaje, fomentando así la economía circular y la reducción de residuos. Este gesto, explican, «forma parte del compromiso de la feria por demostrar que otro modelo de consumo no solo es posible, sino necesario».

La Feria de Consumo Responsable y Ecológico de Eibar se ha consolidado como un escaparate de buenas prácticas, innovación social y compromiso ambiental, además de un espacio educativo y festivo que impulsa la reflexión sobre los hábitos cotidianos de compra. En palabras de los organizadores, se trata de «una oportunidad para pensar globalmente y actuar localmente, apoyando a quienes producen con respeto al medio ambiente y apostando por un consumo consciente, justo y transformador».

Con propuestas culinarias, degustaciones, talleres y productos de kilómetro cero, Eibar volverá a ser ejemplo de cómo la sostenibilidad puede integrarse en la vida cotidiana, reforzando el tejido local y ofreciendo a la ciudadanía una experiencia participativa, saludable y responsable.