La feria agrícola contará con 47 productores vascos

ALBERTO ECHALUCE EIBAR. Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49 Comenta Compartir

La feria agrícola de San Andrés volverá a convertir Eibar en escaparate del producto local, aunque esta edición llegará con una ausencia significativa: no habrá cabezas de ganado en el concurso por la alerta sanitaria. Pese a ello, el certamen mantiene su pulso gracias a la implicación de 47 productores, que llenarán las plazas y calles del municipio con pan, queso, hortalizas, miel, flores y otros productos de caserío.

Según los datos municipales, este año participarán 3 productores de miel, 10 de hortalizas, 1 de frutas, 1 de txakoli, 18 de pan, 2 de flores, 11 de queso con denominación de origen y 1 de potes de frutas, con su registro sanitario y elaborados por caseros, lo que confirma que la columna vertebral del certamen sigue siendo el producto elaborado en caseríos y pequeñas explotaciones del entorno.

Aunque la imagen de vacas, ovejas o caballos ha sido durante décadas uno de los símbolos visuales de la feria, la organización recuerda que el alma de San Andrés siempre ha estado también en los puestos abarrotados de pan, queso, frutas y verduras. Este año, el foco se desplazará aún más hacia esos stands, que concentrarán la atención del público y del jurado.

Los concursos de producto volverán a desempeñar un papel central en la jornada. La lista de modalidades es amplia: habrá zonas específicos de verduras, frutas, en Unzafa y miel, queso y pan, en Txantxa Zelai, categorías en las que se valorarán tanto la calidad organoléptica como la presentación y el respeto a las formas tradicionales de producción.

Cada concurso estará dotado con premios de 250 euros para el primer clasificado y 150 euros para el segundo, una ayuda económica modesta pero muy valorada por los productores, que ven en este reconocimiento un apoyo moral y material para seguir apostando por el sector primario. En muchos casos, se trata de pequeñas explotaciones familiares donde cada ingreso cuenta.

El apartado del pan será, un año más, uno de los más concurridos, con 18 panaderías y caseríos inscritos.

También tendrá un peso específico el queso con denominación de origen, con 11 productores que presentarán piezas elaboradas bajo estrictos criterios de calidad. Estos quesos, ligados a razas y pastos concretos, son una de las mejores tarjetas de presentación del territorio en el exterior y suelen atraer al público .

Las hortalizas y frutas mostrarán la cara más colorista del certamen. Aunque solo se ha inscrito un productor en la categoría de fruta, las 10 explotaciones hortícolas participantes garantizan mesas repletas de coles, berzas, puerros, pimientos, cebollas y otros productos de temporada, muy apreciados en las cocinas locales para los menús de invierno. La miel, con tres productores, pondrá el acento en la apicultura de cercanía, una actividad que ha ido ganando visibilidad en los últimos años, tanto por su valor gastronómico como por su importancia ecológica. No faltarán tampoco las flores, aportadas por dos participantes, que ayudarán a vestir de fiesta la feria y a recordar que el trabajo de caserío no se limita solo a la alimentación. La presencia de un productor de potes de frutas completará el abanico, vinculando el concurso a la tradición culinaria ligada a San Andrés y a los platos de cuchara que, en estas fechas, calientan hogares y sociedades gastronómicas.

Desde el Ayuntamiento subrayan que el objetivo principal es «mantener la feria como punto de encuentro entre baserritarras y ciudadanía», reforzando el consumo de cercanía y el reconocimiento social al trabajo del sector primario.

La feria de San Andrés, recuerdan, no es solo un escaparate, sino también una oportunidad para visibilizar la importancia de la agricultura y la ganadería en la economía y la identidad del territorio. A lo largo de la jornada, por tratarse del domingo, se espera una notable afluencia de público, con la ciudadanía dispuesta a realizar sus compras para los próximos días y los vecinos aprovechando para reencontrarse con productores a los que ya conocen.