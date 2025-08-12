La Euskal Herria Kopa marcará el final de la pretemporada para el Eibar

SD EibarLa Euskal Herria Kopa marcará el final de la pretemporada para el Eibar
Las armeras se medirán este sábado al Athletic en Amurrio y cerrarán su preparación el próximo fin de semana ante la Real Sociedad o el Alavés
Eibar
Martes, 12 de agosto 2025, 20:11
El primer equipo femenino del Eibar apura sus últimos compromisos de preparación antes del inicio de la Liga F, previsto para el 31 de ... agosto en Ipurua frente al Sevilla.
Las armeras afrontan los dos partidos restantes de la Euskal Herria Kopa, una cita que servirá de termómetro definitivo antes de arrancar la competición oficial.
Este sábado, el conjunto dirigido por Iñaki Goikoetxea se medirá al Athletic Club en Amurrio. El duelo arrancará a las 19.00 horas, y será ante un rival exigente que pondrá a prueba el ritmo competitivo adquirido en la pretemporada.
El siguiente fin de semana, día 23 de agosto, el combinado armero se enfrentará a la Real Sociedad o al Deportivo Alavés, en función de si disputa el tercer y cuarto puesto o la gran final del torneo.
Cuatro visitas a Areitio
La plantilla armera se ha citado en cuatro ocasiones a lo largo de esta semana para llevar a cabo las sesiones de entrenamiento en las instalaciones de Areitio. El lunes la plantilla se concentró a las 11.15 horas, el martes a las 10.45, hoy se entrenarán a la misma hora que ayer, el viernes será la última jornada de entrenamiento. La plantilla tendrá mañana un día de descanso para recargar energías antes del encuentro frente a las bilbaínas.
Tras el compromiso de Amurrio, el domingo será nuevamente día de descanso para las eibarresas, que encaran con ilusión y ambición la recta final de su puesta a punto.
La Euskal Herria Kopa marcará el último test competitivo antes de que la Liga F ponga en marcha el contador de una nueva temporada llena de retos para un equipo que ha vivido una renovación casi completa y que luchará por permanecer en Primera División.
