«Cuando el estilo encaja con la grada, el estadio se convierte en un impulso competitivo enorme»

Beñat San José compareció este viernes en Areitio con un mensaje firme y cargado de convicción antes del encuentro que el sábado enfrentará al ... Eibar y al Real Zaragoza en Ipurua a las 18.30 horas. Un partido que llega en un momento clave para los armeros, inmersos en la búsqueda de una regularidad que les permita escaparse definitivamente de la zona baja de la clasificación.

El técnico aseguró que la semana ha sido «muy potente» en el trabajo, con una plantilla enchufada tras el punto sumado en Gijón y con el foco puesto en seguir puliendo detalles. La autocrítica interna es intensa, pero el vestuario mantiene intactas las ganas de seguir creciendo: el equipo viene de mejorar su versión y ahora quiere convertirla en victorias con continuidad.

San José elogió el compromiso mostrado estos días por sus jugadores, especialmente en los aspectos que les han penalizado en jornadas anteriores. La plantilla ha trabajado con la mirada puesta en reforzar su idea de juego, pero también en corregir «pequeños matices» que han costado puntos como el de Jair Amador en El Molinón. La sensación para el técnico es clara: la línea de crecimiento está ahí y el equipo está «muy enfocado».

En cuanto al rival, San José destacó que el Real Zaragoza llega «en su mejor momento», después de romper su mala racha con una victoria ante el Huesca. Pese a su condición de colista, el entrenador armero advirtió del potencial maño, de su mejora con Rubén Sellés en el banquillo y de su capacidad para apretar sin balón y generar peligro con recursos variados en ataque. «Es el Zaragoza», resumió, restando valor a la clasificación y subrayando la igualdad existente en Segunda.

Ipurua volverá a ser un factor determinante. El equipo se siente especialmente fuerte como local y «existe una conexión emocional con la grada» que el entrenador considera vital para sostener su propuesta: un fútbol ambicioso, vertical y agresivo en la presión. «Esa química con la afición es muy especial», señaló, resaltando que «cuando el estilo encaja con la grada, el estadio se convierte en un impulso competitivo enorme».

El parte médico trae noticias positivas. Guruzeta y Adu Ares han comenzado a reincorporarse de manera parcial al grupo, aunque ninguno estará todavía disponible. La mejor noticia llega con Peru Nolaskoain, ya al cien por cien y listo para regresar a una convocatoria en la que se espera aportar equilibrio y presencia en el centro del campo.

El entrenador insistió en que «el Eibar no puede concederse ni un respiro». Con la tabla tan apretada, cada partido puede modificar por completo la situación de un equipo. Por eso, el mensaje es directo: no se puede perdonar. La visita del colista no resta ni una pizca de alerta al encuentro, y el equipo afronta la cita «con orejas tiesas» y la intención de que Ipurua vuelva a dictar sentencia del lado armero.

Con la motivación renovada, energía competitiva y la necesidad de transformar las buenas sensaciones en puntos, el Eibar encara un duelo de máxima exigencia emocional y clasificatoria. Una nueva oportunidad para confirmar que la reacción iniciada no se queda en un chispazo aislado, sino que viene para quedarse.