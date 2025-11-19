Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La atacante armera Sara Martín vuelve a la que fue su casa durante cinco años en un partido para el que llegan «capacitadas para ganar». F. MORQUECHO

Liga F

«Será especial volver a Valdebebas, pero vamos con la mentalidad de ganar»

Sara Martín, la extremo del Eibar formada en la cantera del Real Madrid, afronta una jornada de emociones fuertes, pero confía en poder vencer

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:13

Comenta

El Eibar afronta este domingo una de las citas más exigentes del calendario: la visita al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano ... a las 16.00 horas. Un encuentro siempre complejo para cualquier equipo de la Liga F, pero especialmente significativo para la armera Sara Martín, que ayer compareció ante los medios en Areitio con una mezcla de ilusión y ganas.

