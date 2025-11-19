«Será especial volver a Valdebebas, pero vamos con la mentalidad de ganar»

El Eibar afronta este domingo una de las citas más exigentes del calendario: la visita al Real Madrid en el estadio Alfredo Di Stéfano ... a las 16.00 horas. Un encuentro siempre complejo para cualquier equipo de la Liga F, pero especialmente significativo para la armera Sara Martín, que ayer compareció ante los medios en Areitio con una mezcla de ilusión y ganas.

La atacante, de 21 años, llegó el pasado verano a Eibar procedente del filial madridista, donde ejercía como capitana y llegó incluso a debutar con el primer equipo blanco en 2022. En su primera experiencia en la máxima categoría está mostrando una rápida adaptación: ha participado en 8 de las 11 jornadas disputadas, seis de ellas como titular. Y no solo suma minutos, también momentos decisivos: su asistencia a Carmen Álvarez permitió ganar en Tenerife (0-1) y su gol ante el Deportivo Abanca sirvió para celebrar la primera victoria en Ipurua esta temporada. Ambos tantos han significado seis puntos en la clasificación.

«Estoy muy orgullosa de mí», reconoció la joven extremo. «Cuando llegué aquí no pensé que jugaría desde el principio, pero el trabajo se está viendo reflejado». La madrileña afirma sentirse feliz en su nuevo rol y agradecida por la confianza del técnico: «El míster me considera importante, y mi responsabilidad es seguir trabajando para devolverle esa confianza».

El contexto anímico, pese al reciente tropiezo ante el Espanyol en casa, no es negativo. La jugadora admite que el equipo aún se está recomponiendo tras la derrota: «Quizá ahora no estamos en nuestro mejor momento, pero tampoco considero que sea malo». El Eibar ha completado el mejor primer tercio de liga desde su ascenso: es duodécimo con 10 puntos y mantiene cinco de margen sobre el descenso. «Nos falta un poco de gol, de llegada... pero el equipo confía en sí mismo y todas confiamos unas en otras», añadió la armera.

Regreso a su antigua casa

Hablar del partido del domingo abre inevitablemente una puerta a los recuerdos. «Será un partido muy especial para mí», reconoció con una sonrisa. «He pasado cinco años allí, ha sido mi casa y me hace mucha ilusión volver». Especial, sí, pero también un desafío de los que gustan: «Es el Real Madrid, es normal que estén bien, pero se les puede ganar. Ya lo hicimos el año pasado».

La referencia no es casual. El Eibar sorprendió en la pasada campaña con una histórica victoria en Valdebebas, una de las dos únicas derrotas del Real Madrid en toda la temporada. Un precedente que refuerza la convicción de un vestuario que viajará sin complejos: «Siempre salimos con la mentalidad de ganar. Este año también estamos capacitadas para hacerlo».

Preguntada por si el encuentro de Champions que las merengues disputaron ayer podría pesar físicamente en las blancas, Sara Martín se mostró prudente pero con un punto de esperanza: «Ojalá les pase factura y lo aprovechemos, pero ellas están más que acostumbradas a competir a ese nivel. Ya lo veremos el domingo. Nosotras, como siempre, iremos a hacerles daño».

La atacante resumió que la clave está en seguir creciendo. «Esto es muy largo. Queremos más y sé que lo podemos conseguir». El domingo, en el Di Stéfano, la madrileña volverá a casa. Pero defenderá, con convicción, los colores del Eibar.