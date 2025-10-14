La Escuela de Ingeniería de Eibar celebra el Día de la Empresa con el foco en energías y empleabilidad

La Escuela de Ingeniería de Gipuzkoa de la Universidad del País Vasco (EHU/UPV), con sede en Eibar, celebró la cuarta edición del Día ... de la Empresa, un encuentro que reunió a estudiantes, titulados recientes y empresas líderes del ámbito de las energías renovables y la eficiencia energética.

La jornada, que se ha consolidado como punto de encuentro clave entre el mundo académico y el tejido empresarial, tuvo como principal objetivo facilitar la conexión entre el alumnado y las empresas, generando oportunidades de prácticas, trabajos de fin de grado y salidas laborales en un sector en plena expansión.

El evento se dirigió especialmente al alumnado de 3.º y 4.º curso del Grado en Ingeniería de Energías Renovables, así como a los egresados de la última promoción. «Eventos como este son fundamentales para conectar el talento que se forma en nuestras aulas con el ecosistema empresarial que lidera la transición energética en Euskadi», subrayaron desde la dirección de la Escuela.

La edición de este año contó con la participación de diez empresas y organizaciones punteras en innovación energética: Centro Stirling S. Coop., Iberdrola, Goiener, Basque Energy Cluster, Ingeteam, Ekiona, Kimua, Giroa Veolia, Debegesa y Bic Gipuzkoa. Cada entidad dispuso de un stand informativo en el que presentó sus proyectos estratégicos, líneas de actividad y programas de colaboración. Además, representantes de las compañías ofrecieron charlas breves y dinámicas, en las que compartieron su visión sobre la transición energética, los perfiles más demandados por la industria y las oportunidades profesionales en sus organizaciones.

Interacciones con empresas

El alumnado pudo interactuar directamente con técnicos y responsables de recursos humanos, conocer de primera mano las demandas del mercado laboral y descubrir cómo se aplican las tecnologías de energías limpias en proyectos reales.

El Grado en Ingeniería de Energías Renovables de la UPV/EHU, que se imparte en la Escuela de Eibar, se ha convertido en una referencia en la formación de profesionales especializados en tecnologías clave para la descarbonización, la independencia energética y la transformación industrial. Su enfoque práctico y multidisciplinar combina la enseñanza de fundamentos técnicos con la aplicación directa en proyectos de innovación, respondiendo así a las necesidades de un sector en crecimiento.

Euskadi se ha fijado ambiciosos objetivos de neutralidad climática y digitalización industrial, y la formación universitaria es un pilar esencial para alcanzarlos. La comarca del Bajo Deba cuenta con un tejido industrial sólido y diversificado, donde las energías renovables y la eficiencia tecnológica están ganando protagonismo.

En este contexto, el Día de la Empresa actúa como catalizador para reforzar la relación entre la universidad y la industria local, promoviendo la transferencia de conocimiento, la empleabilidad del alumnado y la competitividad.