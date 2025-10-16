Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Las inscripciones para la Escuela de Atletismo siguen abiertas. CD EIBAR

Eibar

La Escuela de Atletismo del CD Eibar arranca la temporada con cerca de 40 jóvenes inscritos

La nueva campaña ofrecerá una formación completa en todas las disciplinas del atletismo y una amplia participación en los crosses locales

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:25

Comenta

La temporada 2025-2026 de la Escuela de Atletismo del Club Deportivo Eibar ya está en marcha. Las pistas de Unbe han vuelto a llenarse ... de movimiento, ilusión y ganas con el regreso de los más jóvenes, que un año más han respondido con entusiasmo a la llamada del club. En total, cerca de 40 niños y niñas, nacidos entre 2012 y 2017, se han inscrito en la nueva campaña, que estará en funcionamiento hasta el 5 de junio.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido un hombre como presunto autor del homicidio por asfixia de una mujer en Zarautz
  2. 2

    Así son los tres proyectos finalistas para la urbanización de la playa de vías de Easo
  3. 3 El negocio de una localidad guipuzcoanaa que prefiere abrir durante el paro por Palestina: «Nos parece más efectivo»
  4. 4 Un piso de alquiler por 1.000 euros en San Sebastián recibe cientos de solicitudes: «Es imposible contestar a todos»
  5. 5 Euskadi busca miles de trabajadores para un sector en riesgo de jubilación masiva: «Estamos en una situación crítica»
  6. 6 El día que Juan del Val se acercó a San Sebastián a firmar libros... y a cerrar una polémica
  7. 7

    La pensión media de jubilación en Gipuzkoa superará por primera vez los 1.800 euros
  8. 8

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  9. 9

    Los secretos del GOe, a un día de su estreno
  10. 10 El exfutbolista que recomienda al FC Barcelona fichar a Mikel Oyarzabal: «Es el complemento modesto y funcional para Lamine Yamal»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La Escuela de Atletismo del CD Eibar arranca la temporada con cerca de 40 jóvenes inscritos

La Escuela de Atletismo del CD Eibar arranca la temporada con cerca de 40 jóvenes inscritos