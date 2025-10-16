La Escuela de Atletismo del CD Eibar arranca la temporada con cerca de 40 jóvenes inscritos

La temporada 2025-2026 de la Escuela de Atletismo del Club Deportivo Eibar ya está en marcha. Las pistas de Unbe han vuelto a llenarse ... de movimiento, ilusión y ganas con el regreso de los más jóvenes, que un año más han respondido con entusiasmo a la llamada del club. En total, cerca de 40 niños y niñas, nacidos entre 2012 y 2017, se han inscrito en la nueva campaña, que estará en funcionamiento hasta el 5 de junio.

La escuela se estructura en tres categorías: benjamín (2016-2017), alevín (2014-2015) e infantil (2012-2013), y mantiene sus entrenamientos vespertinos de lunes a viernes, de 17.05 a 18.45 horas. Como novedad, el club ofreció un mes gratuito en septiembre para que los jóvenes pudieran probar la actividad antes de formalizar su inscripción, una iniciativa que ha tenido una gran acogida entre las familias eibarresas y que ha convencido a más de uno para continuar el resto del curso corriendo y entrenándose en la Escuela de Atletismo eibarresa.

El equipo técnico de esta recién estrenada temporada está encabezado por Kepa Markez, responsable de la escuela, acompañado por Enara Magunazelaia, Markel Gutiérrez y Nora Martínez, todos ellos atletas y entrenadores vinculados al club. Su objetivo no es únicamente enseñar las técnicas de cada especialidad, sino también transmitir valores como el compañerismo, el esfuerzo y la deportividad.

Durante la reunión informativa celebrada recientemente con los padres y madres en la sede del club, se presentaron los principales objetivos y líneas de trabajo de la escuela: fomentar el aprendizaje de todas las disciplinas del atletismo, ya sean carreras, vallas, lanzamientos, saltos y marcha, ofrecer un entorno igualitario para niñas y niños, y reforzar tanto el desarrollo individual como el sentido de grupo en esta formación.

Las competiciones no son obligatorias, aunque el club las considera experiencias muy enriquecedoras para los jóvenes deportistas. A lo largo de la temporada, los grupos participarán en distintas pruebas escolares, tanto en pista como en campo a través, distribuidas por todo el territorio guipuzcoano.

Además, los atletas podrán registrar marcas en las instalaciones de Unbe para clasificarse a los campeonatos provinciales, que se celebrarán entre los meses de abril y mayo con varias jornadas individuales, por equipos y combinadas.

El calendario de cross también está ya definido y dará comienzo el 2 de noviembre con la participación en el prestigioso Cross Internacional de Lasarte, seguido del cross escolar de Orio (16 de noviembre) y el Oiangu-Txindoki Krossa de Ordizia, que será además campeonato de Gipuzkoa (7 de diciembre). La prueba local para los armeros, el Memorial Bolumburu de Eibar, se celebrará el 14 de diciembre, y el Juan Muguerza Internacional de Elgoibar cerrará el calendario de cross el 18 de enero. Los crosses de Lasarte y Elgoibar son pruebas de nivel internacional y cuentan con entrada para el público.

El club recuerda que para entrenar en las instalaciones de Unbe es necesario ser socio del Patronato Municipal de Deportes y del propio Club Deportivo Eibar. Asimismo, cada participante debe responsabilizarse del material compartido durante las sesiones.

La Escuela de Atletismo del CD Eibar continúa consolidándose como un espacio formativo de referencia, en el que los jóvenes pueden iniciarse en el atletismo en un entorno educativo y divertido. La temporada concluirá en junio con una jornada festiva de clausura, en la que se celebrará el progreso y la implicación de todos los grupos.

Las inscripciones siguen abiertas, y las familias interesadas pueden completar el formulario disponible en la página web del club o solicitar más información enviando un mensaje en el correo atletismoa@deporeibar.com.