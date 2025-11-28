Los equipos del Urki afrontan un sábado intenso y repleto de acción

Al CD Urki le espera un sábado cargado de emoción, ya que afrontará una batería de partidos importantes en prácticamente todas sus secciones. Desde ... el primer equipo hasta la base, los conjuntos eibarreses se juegan puntos de enorme valor en la fase central de la temporada.

En División de Honor Regional, el Urki Alkideba visitará esta tarde a las 17.00 horas al Mutriku. Los armeros llegan con la moral reforzada tras lograr su mayor goleada del curso al vencer 4-0 al Orioko, y suman ya 13 puntos en 11 jornadas, situándose en la undécima plaza. Aun así, necesitan seguir acumulando puntos para acercarse a la zona tranquila. Enfrente estará un Mutriku muy necesitado, penúltimo con nueve puntos y obligado a reaccionar para no hundirse en la clasificación.

En Primera Regional, el Urki JMR recibirá al Usurbil a las 15.30 horas en Unbe. Los eibarreses, terceros con 20 puntos, continúan a dos del líder Ikasberri y a uno del Soraluze. El duelo ante el Usurbil, quinto con 15 unidades, se presenta crucial a falta de solo cuatro jornadas para cerrar la primera fase del campeonato.

En Liga Vasca juvenil, el Urki Eibarbus se desplazará a Vitoria para medirse al Lakua a las 18.15 horas. Los eibarreses, penúltimos con siete puntos, necesitan sumar de manera urgente para no descolgarse. El Lakua llega decimoquinto con nueve puntos, lo que convierte el choque en un duelo directo por escapar de la zona de descenso.

En Juvenil Preferente, el Urki ABC jugará a las 12.30 horas en Unbe ante el Zestoa. Los locales son novenos con 13 puntos, tras empatar la pasada jornada en Mutriku, mientras que el conjunto visitante llega quinto con 17. Se espera un encuentro igualado y exigente.

El gran duelo del día en categorías juveniles será en la Primera Juvenil. A las 10.00 horas en Unbe, el Urki Hapiick recibirá al Ikasberri en un enfrentamiento directo por el liderato del grupo 9. El Urki es segundo con 19 puntos, mientras que el conjunto de Azpeitia lidera con 21.

En Cadete Preferente, el Urki Heganrent afronta a las 10.30 horas una salida complicada a Tolosa. Los eibarreses, cuartos con 21 puntos, buscarán mantener su buen rendimiento ante un rival directo que llega quinto con 19 y que siempre ofrece máxima dificultad en casa.

En Primera Cadete, el Urki BOJ jugará este mediodía en Unbe frente al Urola. El equipo eibarrés, tercero con 19 puntos, tratará de dar continuidad a su buena línea ante un rival que ocupa la séptima plaza con 7.

En categorías inferiores, el Urki Larragest de infantil txiki recibirá en Unbe al Aloña Mendi a las 10.00 horas, en una nueva oportunidad para seguir sumando minutos y experiencia.

La jornada la abrirá el equipo femenino. A las 9.00 horas el Urki JAZ visitará al Zumaiako, buscando recuperar sensaciones después de varias semanas de resultados ajustados. El equipo infantil y el alevín descansan.