Eibar

Los equipos del Urki afrontan un sábado intenso y repleto de acción

El Urki Alkideba visita al Mutriku tras golear 4-0 al Orioko el sábado, con la moral reforzada a seguir sumando puntos

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 20:49

Al CD Urki le espera un sábado cargado de emoción, ya que afrontará una batería de partidos importantes en prácticamente todas sus secciones. Desde ... el primer equipo hasta la base, los conjuntos eibarreses se juegan puntos de enorme valor en la fase central de la temporada.

