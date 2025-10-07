Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Eibar Eskubaloia ha firmado un sábado redondo con victorias en sus dos equipos sénior. JOSÉ MARI LÓPEZ

Eibar

Los equipos sénior del Eibar Eskubaloia realizan otro fin de semana perfecto

El conjunto masculino firma una exhibición con goleada 36-27 en Ipurua y el femenino logra un triunfo de enorme mérito en Zarautz por 26-27

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 7 de octubre 2025, 20:34

Al igual que sucedió el pasado fin de semana, el Eibar Eskubaloia ha vuelto a protagonizar un sábado inmejorable, con victorias de sus dos ... equipos sénior en sus respectivos compromisos ligueros. Tanto el conjunto masculino como el femenino atraviesan un momento dulce y han reafirmado sus buenas sensaciones en este arranque de temporada con sendos resultados.

