Los equipos sénior del Eibar Eskubaloia realizan otro fin de semana perfecto

Al igual que sucedió el pasado fin de semana, el Eibar Eskubaloia ha vuelto a protagonizar un sábado inmejorable, con victorias de sus dos ... equipos sénior en sus respectivos compromisos ligueros. Tanto el conjunto masculino como el femenino atraviesan un momento dulce y han reafirmado sus buenas sensaciones en este arranque de temporada con sendos resultados.

El sénior masculino, dirigido por Fernando Fernández, regresó el sábado al polideportivo Ipurua para disputar la cuarta jornada de la Primera Nacional, y lo hizo en plena forma. Tras imponerse la semana anterior a domicilio en Tolosa (23-26), los armeros recibían al Egia de Donostia, un rival que llegaba con moral tras vencer al Beti Onak en casa. Sin embargo, el encuentro tuvo un único dominador de principio a fin: el Eibar Eskubaloia.

Los locales desplegaron su mejor versión hasta la fecha, imponiendo desde el inicio un ritmo altísimo y una defensa férrea que asfixió al Egia. El marcador final de 36-27 reflejó la superioridad eibarresa, en un partido que sirvió para confirmar el excelente momento de forma del equipo. Solo en los últimos minutos el conjunto donostiarra pudo maquillar el resultado, evitando una diferencia aún mayor.

Con este triunfo, Eibar Eskubaloia mantiene su condición de invicto y su posición de colíder en la clasificación, empatado a ocho puntos con el Zarautz. Los de Fernández han firmado un inicio de temporada impecable, sustentado en la solidez defensiva, la eficacia ofensiva y la buena gestión del juego, tres pilares que los mantienen entre los grandes aspirantes a luchar por los puestos de fase de ascenso.

El próximo reto para el equipo eibarrés llegará este fin de semana con un desplazamiento de alto nivel. Los armeros visitarán al Romo, tercer clasificado con seis puntos, en un duelo directo entre equipos en la zona noble que promete emoción, ritmo y mucha intensidad.

Azaña del sénior femenino

Por su parte, la sección femenina del Eibar Eskubaloia sénior también ha comenzado la campaña de la mejor manera posible. Las de Andoni Pérez se impusieron el sábado a domicilio frente al Aiala Zarautz por 26-27 en un partido muy igualado que se resolvió por la mínima y que supone su segunda victoria consecutiva. Con cuatro puntos de cuatro posibles se mantienen invictas y se sitúan entre los cuatro equipos que han ganado sus dos primeros partidos en la División de Honor Plata.

El inicio no solo refuerza la confianza del grupo, sino que ofrece una perspectiva muy positiva respecto a la pasada temporada. En la 2024/25, el equipo necesitó siete jornadas para alcanzar los cuatro puntos y no logró su segunda victoria hasta la fecha número trece, lo que da aún más valor al trabajo y la evolución mostrada por las jugadoras.

El próximo compromiso también se presenta exigente: Eibar Eskubaloia recibirá en Ipurua al Sustatuz, conjunto de Castro Urdiales que comparte la misma puntuación (cuatro puntos). Será una buena prueba para medir el nivel de las eibarresas y confirmar su ambicioso inicio.