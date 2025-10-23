Los equipos sénior del Eibar Eskubaloia buscan mantener su gran inicio de curso El masculino visita mañana al Loyola en Pamplona y el femenino recibe al Malkaitz en Ipurua en una nueva jornada liguera

Marcos Rodríguez Eibar. Jueves, 23 de octubre 2025, 20:19

El Eibar Eskubaloia afronta un nuevo fin de semana de intensa competición para sus equipos sénior, que llegan a esta cita en una dinámica muy positiva y con el objetivo de seguir consolidando su excelente arranque de temporada.

Por un lado, el conjunto sénior masculino volverá a jugar a domicilio tras imponerse el pasado sábado al Trapagarán Eskubaloia por un ajustado 35-32 en un encuentro disputado en el polideportivo Ipurua. Los de Fernando Fernández encaran la séptima jornada de la Primera Nacional mañana a las 18.00 horas, en el polideportivo del Colegio San Ignacio de Pamplona, donde se medirán al BM Loyola.

Los eibarreses, terceros en la tabla con 10 puntos —empatados con el Romo y a solo dos del líder Zarautz—, afrontan el choque con la intención de mantener el pulso por los puestos de fase de ascenso. Sin embargo, el técnico armero ha insistido en que no hay margen para la relajación, especialmente fuera de casa. En su última salida, el Eibar Eskubaloia cayó 28-22 en Getxo frente al Romo, en un partido en el que no pudieron desplegar su habitual ritmo de juego.

Esta vez, en Pamplona, los eibarreses buscarán reencontrarse con su mejor versión y prolongar su buena línea de resultados. La pasada temporada ya se impusieron al Loyola en la capital navarra, aunque por un ajustadísimo 25-26, por lo que se espera un encuentro exigente. Con cinco victorias y una sola derrota en las primeras seis jornadas, el balance es muy positivo y la confianza sigue intacta.

El femenino juega en casa

Por otro lado, el equipo sénior femenino también afronta su compromiso con ilusión. Las de Andoni Pérez, quintas con seis puntos, regresan a Ipurua tras el brillante triunfo del pasado fin de semana en Donostia frente al Bera Bera por 24-26. Mañana, a partir de las 17.00 horas, recibirán al Malkaitz Eskubaloia de Pamplona en la cuarta jornada de la División de Honor Plata.

El conjunto armero busca mantener su buen momento y regalarle una nueva victoria a su afición. La última vez que jugaron en casa no pudieron puntuar, cayendo 27-29 ante el Sustatuz de Castro Urdiales, pero el rendimiento mostrado fuera ha sido excelente. El rival, el Malkaitz, llega en la parte baja de la tabla, penúltimo con un solo punto, aunque las eibarresas saben que no deben confiarse.

Con tres triunfos en cuatro jornadas, el Eibar Eskubaloia femenino está firmando un comienzo de temporada muy ilusionante, y una nueva victoria en Ipurua serviría para afianzarse entre los equipos punteros del grupo y confirmar las buenas sensaciones de este arranque.

Todo apunta, por tanto, a un fin de semana apasionante para la afición eibarresa, que podrá disfrutar de un doble compromiso con mucho en juego para los principales equipos del club.