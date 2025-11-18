El equipo Genuine de la SD Eibar abre la temporada en Tarragona Los armeros debutan este fin de semana en la primera fase de LaLiga Genuine con tres partidos en Salou

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

La SD Eibar Fundazioa inicia este fin de semana su andadura en la temporada 2025/26 de LaLiga Genuine con la primera fase del campeonato, que tendrá lugar en el Mediterranean Sports Hub de Salou. El equipo armero, que vuelve a una competición marcada por el compañerismo y los valores inclusivos, afrontará tres exigentes encuentros en su estreno en Tarragona.

Los azulgranas debutarán este sábado a las 12.00 horas frente al Real Betis Balompié Genuine, en un duelo que abrirá su participación en esta octava edición de la liga. Ya por la tarde, a partir de las 17.30 horas, el conjunto eibarrés se medirá al Levante UD EDI, completando una intensa jornada inaugural. El estreno se cerrará el domingo, cuando el equipo armero se enfrente al RCD Mallorca Genuine a las 11.00 horas.

LaLiga Genuine, que vuelve a reunir a 50 equipos de todo el Estado y más de un millar de jugadores y jugadoras con discapacidad intelectual, continuará su recorrido con una segunda fase repartida entre Cádiz y Gijón. La sede gaditana acogerá la competición del 31 de enero al 1 de febrero, mientras que el torneo viajará después a la Escuela de Fútbol de Mareo los días 7 y 8 de marzo. Granada y Burgos tomarán el relevo en abril y mayo, respectivamente, antes de una Fase Final que se celebrará del 19 al 21 de junio en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, en Madrid.

Para esta primera fase, la SD Eibar Fundazioa ha convocado a los porteros Iván Urrutia y Xabi Mantecón, junto a Markel Barrocal, Leire González, Naydem Aramburu, Iker Atienza, Aritz Morales, Íñigo Ugarteburu, Iker Muxika, Gorka Beitia, Asier Kyril Pereira, Guillermo Mauleon, Imanol Freiria, Víctor Lumbreras, Ander Arce y Gorka Rementeria. El cuerpo técnico está formado por José Ignacio Santa Inés de entrenador, Josu Morcillo como segundo, Ander Romarate como coordinador y Andrea Aguado y Aitor Orbea como parte del staff.

La expedición armera viaja a Tarragona con la ilusión renovada y con el objetivo de seguir creciendo en una competición que se ha convertido en un referente mundial de inclusión, deportividad y valores. Si quieres, puedo prepararte también un titular y subtítulo.