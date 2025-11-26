Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada

Eneko Korta firma un gran regreso con un quinto puesto en el Campeonato de Gipuzkoa Junior

Marcos Rodríguez

EIBAR.

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58

Comenta

Eneko Korta ha regresado al judo por la puerta grande. Tras varios años practicando otra disciplina, el miembro del Judo Club Kalamua volvió el pasado domingo en el Campeonato de Gipuzkoa Junior, donde logró un meritorio quinto puesto que ha dejado plenamente satisfechos tanto al judoka como al club. Su objetivo era ser competitivo, y cumplió con creces.

Korta cayó en su primer combate por doble waza-ari, aunque dejó claras opciones de victoria. En la repesca, sin embargo, mostró su mejor versión: primero logró un brillante ippon y después sumó un nuevo triunfo en ne waza, con un excelente trabajo en el suelo. En semifinales se encontró con un rival de gran nivel y llegó prácticamente sin energía tras el esfuerzo acumulado, lo que le impidió avanzar más lejos en el torneo.

Por otro lado, el sábado se celebró en el polideportivo Usabal de Tolosa un curso de preparación para los exámenes de cinturón negro, que tendrán lugar el 20 de diciembre. El club armero contará con dos aspirantes: Javier Lamas, que buscará su primer Dan, y Jon Montiel, que optará al tercer Dan. El club continúa así reforzando su labor formativa y la progresión técnica de sus deportistas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consulta la tabla con los sueldos de los alcaldes de Gipuzkoa
  2. 2

    El Itzuli de Iñigo Lavado recibe una estrella y Ama e Hika logran la estrella verde
  3. 3 La familia de la joven hallada muerta en una sauna en Ibiza: «A mi hermana la mataron y trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  4. 4 Las dieciocho monjas que necesitan vender 2.500 tarros de miel antes de diciembre para renovar el garaje de su monasterio
  5. 5 Graba a su hijo de 10 años al volante de un coche en Irun y sube después el vídeo a redes sociales
  6. 6

    Casi la mitad de los médicos que logran plaza en la OPE de difícil cobertura renuncian al puesto
  7. 7 Delaporte denuncia la agresión sexual sufrida por su vocalista en un concierto en Madrid
  8. 8

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  9. 9 El Tribunal Supremo determina que las empresas no pueden obligar a trabajar los fines de semana aunque el contrato sea de lunes a domingo
  10. 10

    Ábalos amaga con tirar de la manta y afirma que es cierto que Sánchez se reunió con Otegi

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Eneko Korta firma un gran regreso con un quinto puesto en el Campeonato de Gipuzkoa Junior