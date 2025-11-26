Eneko Korta firma un gran regreso con un quinto puesto en el Campeonato de Gipuzkoa Junior

Marcos Rodríguez EIBAR. Miércoles, 26 de noviembre 2025, 19:58 Comenta Compartir

Eneko Korta ha regresado al judo por la puerta grande. Tras varios años practicando otra disciplina, el miembro del Judo Club Kalamua volvió el pasado domingo en el Campeonato de Gipuzkoa Junior, donde logró un meritorio quinto puesto que ha dejado plenamente satisfechos tanto al judoka como al club. Su objetivo era ser competitivo, y cumplió con creces.

Korta cayó en su primer combate por doble waza-ari, aunque dejó claras opciones de victoria. En la repesca, sin embargo, mostró su mejor versión: primero logró un brillante ippon y después sumó un nuevo triunfo en ne waza, con un excelente trabajo en el suelo. En semifinales se encontró con un rival de gran nivel y llegó prácticamente sin energía tras el esfuerzo acumulado, lo que le impidió avanzar más lejos en el torneo.

Por otro lado, el sábado se celebró en el polideportivo Usabal de Tolosa un curso de preparación para los exámenes de cinturón negro, que tendrán lugar el 20 de diciembre. El club armero contará con dos aspirantes: Javier Lamas, que buscará su primer Dan, y Jon Montiel, que optará al tercer Dan. El club continúa así reforzando su labor formativa y la progresión técnica de sus deportistas.