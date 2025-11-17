Elkar-EKIN Lanean logra 89 contratos para personas vulnerables en la comarca

Un total 89 personas en situación de vulnerabilidad han accedido a un contrato laboral en Debabarrena gracias al programa de inserción socio-laboral Elkar- ... EKIN Lanean 2022-2024, impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y gestionado en la comarca por Debegesa, la agencia de desarrollo. Más allá de las cifras, el proyecto se consolida como una herramienta clave para generar empleo inclusivo y de calidad en sectores estratégicos del territorio.

En este último ciclo, Elkar-EKIN Lanean ha puesto en marcha 13 itinerarios profesionales repartidos en cinco sectores de actividad, con especial peso en los ámbitos de cuidados, hostelería, construcción, servicios e industria. Los itinerarios combinan formación técnica, acompañamiento personalizado, prácticas en empresas y apoyo en la búsqueda de empleo, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado laboral de personas que se encuentran en desventaja por motivos económicos, sociales o formativos.

Debegesa impulsa este programa desde 2019 y, edición tras edición, ha ido tejiendo una red local de agentes formativos, empresas y servicios sociales que permiten adaptar los contenidos a la realidad económica de Debabarrena y a las necesidades concretas de cada participante.

Los buenos resultados de 2022-2024 han permitido dar continuidad al proyecto. En la actual cuarta edición (2025-2026), están participando ya 87 personas de Debabarrena en distintos itinerarios vinculados a ramas con alta demanda de empleo: hostelería y turismo, instalación y mantenimiento, edificación y obra civil, fabricación mecánica, servicios socioculturales y a la comunidad, comercio y marketing, entre otros ámbitos.

El diseño y la impartición de estos itinerarios corre a cargo de varios agentes especializados del territorio, que trabajan en coordinación con Debegesa: Edukeibar, Daiteke, IMH Campus, Zabaltzen Sartu y Armeria Eskola Elkartea. Cada entidad aporta su experiencia formativa y su conexión con el tejido empresarial, lo que permite ajustar la oferta a las necesidades reales del mercado de trabajo.

Los perfiles de las personas participantes son diversos. En principio, jóvenes en busca de su primera oportunidad, desempleados de larga duración, personas migrantes, mujeres que retoman su vida laboral tras periodos de cuidados, o trabajadores que necesitan reciclarse para cambiar de sector. El programa trata de ofrecer a cada uno un recorrido a medida, con apoyos específicos y una orientación continuada.

Uno de los rasgos diferenciadores de Elkar-EKIN Lanean es su enfoque de gobernanza colaborativa. El proyecto está concebido como una estrategia compartida para fortalecer el ecosistema de empleo en Gipuzkoa y sus comarcas. A través de la cooperación entre instituciones públicas, agentes sociales y económicos y entidades del ámbito educativo, el programa busca ofrecer respuestas coordinadas y sostenibles a los retos del mercado laboral: desigualdades, brecha de cualificación, falta de mano de obra en determinados sectores o riesgo de exclusión. La idea de fondo es que el empleo de calidad no se construye solo desde una administración o una empresa, sino desde la corresponsabilidad y la cocreación de soluciones. En el caso de Debabarrena, esto se traduce en un trabajo estrecho entre la Diputación, los ayuntamientos de la comarca, Debegesa, los centros formativos y el tejido empresarial, que colabora acogiendo prácticas, lanzando ofertas de empleo o ajustando perfiles de contratación a las competencias que se generan en los itinerarios.

Para Elena Alonso, responsable de Empleo e Innovación Social, el balance del programa confirma una convicción. «No hay desarrollo económico sin cohesión social. Elkar-EKIN Lanean demuestra que es posible generar empleo de calidad y contribuir de manera decisiva a garantizar la inclusión, creando oportunidades laborales reales».

Alonso subraya que los 89 contratos logrados en la edición 2022-2024 no son solo un dato estadístico, sino «personas que han conseguido estabilizar su situación, ganar autonomía y mejorar sus expectativas de futuro». Y añade que el reto ahora es consolidar esa dinámica y ampliarla, de modo que cada vez más empresas del territorio vean en el programa «una vía fiable para encontrar talento y, al mismo tiempo, ejercer su responsabilidad social».

El proyecto está financiado en un 85 % por la Diputación, mientras que el resto lo aportan los ayuntamientos de Debabarrena ubicados en Gipuzkoa.