La mayoría de los contratos laborales tramitados han correspondido al sector comercial. DEBEGESA

Eibar

Elkar-EKIN Lanean logra 89 contratos para personas vulnerables en la comarca

El programa de inserción socio-laboral, gestionado por Debegesa y financiado por la Diputación, consolida itinerarios en sectores clave

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Lunes, 17 de noviembre 2025, 20:05

Comenta

Un total 89 personas en situación de vulnerabilidad han accedido a un contrato laboral en Debabarrena gracias al programa de inserción socio-laboral Elkar- ... EKIN Lanean 2022-2024, impulsado por la Diputación Foral de Gipuzkoa y gestionado en la comarca por Debegesa, la agencia de desarrollo. Más allá de las cifras, el proyecto se consolida como una herramienta clave para generar empleo inclusivo y de calidad en sectores estratégicos del territorio.

