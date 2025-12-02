Los eibarreses en Gasteiz celebran San Andrés con alegría

A. E. EIBAR. Martes, 2 de diciembre 2025, 20:21 Comenta Compartir

Gasteiz celebró un año más el día de San Andrés, patrón de Eibar, gracias al colectivo Eibar-Gasteiz Elkartea. El encuentro, al igual que el año pasado, tuvo lugar en el Toloño de la cuesta San Francisco de la capital gasteiztarra. Un menú excepcional diseñado por el sukaldari Josu Armiño y en la casa de la familia Fuentes-Bargaño, sede del colectivo armero. A destacar los detalles que tuvo el Ayuntamiento de Eibar con unos recopilatorios en formato DVD sobre 'Neguko ahotsak', nueve canciones navideñas de Eibarko Koro Gaztez y con la colaboración de la fanfarre Ustekabe. Y otro tanto, ya habitual también, el detalle vitivinícola de la bodega El Mozo Wines con el logo del colectivo eibartarra en su mítico Malas Piedras llegado desde Lantziego (Rioja Alavesa).