Eibarko Mendiak Bizirik lanza una campaña de alegaciones contra el parque eólico Basalgo

La plataforma vecinal busca canalizar la oposición social a los seis aerogeneradores de 200 metros previstos entre Eibar, Bergara y Soraluze y habilita puntos de información y recogida de firmas.

La recién creada plataforma popular Eibarko Mendiak Bizirik ha dado un nuevo paso en su oposición al proyecto eólico Basalgo, que prevé la instalación de seis aerogeneradores de 200 metros de altura en los montes de Eibar, Bergara y Soraluze. El colectivo ha puesto en marcha una campaña de adhesión a las alegaciones con el objetivo de que cualquier ciudadano pueda formalizar, de manera sencilla, su rechazo al proyecto.

Desde su constitución, el pasado 19 de noviembre, la plataforma ha trabajado a «contrarreloj» en la elaboración de alegaciones, ya que el plazo inicial para presentarlas vencía esta misma semana. Sin embargo, la fuerte demanda de información y participación por parte de numerosos particulares ha llevado a que, al igual que en el caso de los ayuntamientos, el plazo se haya ampliado hasta el 22 de diciembre, lo que permitirá preparar mejor la respuesta social y técnica al expediente.

Según explica Eibarko Mendiak Bizirik, el parque Basalgo tendría un «impacto muy significativo en el medio natural y rural, así como en el patrimonio histórico de las tres localidades afectadas». La instalación de aerogeneradores de gran tamaño en las cumbres y laderas alteraría, a juicio de la plataforma, el paisaje de referencia de la zona y condicionaría el uso tradicional de los montes.

En estas primeras semanas, el grupo ha redactado 18 de las 30 alegaciones previstas, muchas de ellas de gran complejidad técnica. Los textos abordan, entre otros, aspectos territoriales, medioambientales y urbanísticos, con especial atención a la afección sobre senderos, caseríos, fauna, corredores ecológicos y figuras de protección existentes o en tramitación. Paralelamente, la plataforma ha activado una campaña de adhesión popular a las alegaciones, con la intención de facilitar la participación ciudadana. Para ello, ha elaborado modelos de documentos que cualquier persona puede completar con sus datos y presentar, adheriéndose así a las alegaciones ya redactadas por el grupo de trabajo.

Estos formularios están disponibles en el canal de difusión de Eibarko Mendiak Bizirik, accesible mediante el código QR que figura en los carteles que empezarán a repartirse por Eibar. Además, este fin de semana se podrán recoger en el punto de información que se habilitará en Untzaga, junto al Bar Guridi, y en los próximos días se anunciarán nuevos puntos de recogida y entrega. Quien lo prefiera, podrá presentar directamente el documento en Portalea. Eibarko Mendiak Bizirik subraya la importancia de la participación ciudadana en este tipo de procesos.