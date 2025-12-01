Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
El Eibar se marchó de El Sardinero con un saco de goles y en puestos de descenso antes de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. NACHO CUBERO

Eibar

El Eibar toca fondo y ya está en descenso

Tras la derrota por 4-0 frente al Racing de Santander, los armeros caen a la vigésima plaza antes de medirse al Pontevedra en Copa

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Lunes, 1 de diciembre 2025, 20:32

El golpe que se temía en Ipurua terminó haciéndose realidad en El Sardinero. El Eibar sufrió el domingo una derrota tan contundente como dolorosa ... por 4-0 ante un Racing de Santander lanzado, que exhibió su condición de equipo más goleador de la categoría para hundir todavía más a un conjunto armero que atraviesa uno de los momentos más críticos de la última década. Con solo 17 puntos en 16 jornadas y tras encajar su séptima derrota del curso, el equipo de Beñat San José se precipita hasta la vigésima posición, ya en puestos de descenso.

