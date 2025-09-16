El Eibar suma su primer punto de la temporada Las armeras escalan hasta la decimotercera plaza tras empatar ante el Levante Badalona, aunque siguen sin ver portería en este arranque

Tras empatar sin goles en Ipurua ante el Levante Badalona las armeras han estrenado su casillero con un punto que las saca del pozo.

Marcos Rodríguez Eibar. Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28

El Eibar femenino ha dejado de mirar a la clasificación desde el último puesto. A la tercera jornada fue la vencida, y el empate sin goles cosechado el pasado domingo en Ipurua ante el Levante Badalona permitió a las de Iñaki Goikoetxea sumar su primer punto en esta exigente temporada de Liga F. El resultado, aunque corto, supo a alivio, pues confirma que el equipo es competitivo y capaz de plantar cara.

Más allá del empate, la noticia positiva fue la portería a cero. En tres jornadas, el Eibar únicamente ha encajado dos goles, un dato que habla de la solidez defensiva con la que se ha armado este nuevo proyecto. El bloque armero, renovado casi por completo este verano, se está mostrando ordenado, disciplinado y fiable atrás, algo fundamental para asentarse en la élite. En Ipurua, frente a un rival con mucho poder ofensivo, el equipo volvió a demostrar que atrás es difícil de superar, y eso es un pilar sobre el que crecer.

Sin embargo, el gran reto sigue estando en la otra área. El Eibar acumula ya tres partidos sin marcar, lo que se traduce en una sequía que condiciona los resultados. El conjunto azulgrana genera juego, combina con criterio y llega con frecuencia al área rival, pero carece de ese último pase preciso o de la determinación en la definición que marcan la diferencia en esta categoría. Jugadoras como Laura Camino o Sara Martín lo intentaron con insistencia frente al Levante Badalona, pero el gol se resiste.

La afición en Ipurua reconoció el esfuerzo del equipo, consciente de que los resultados no están reflejando el trabajo realizado. El propio entrenador, Iñaki Goikoetxea, insiste en que «las jugadoras están en el buen camino» y que «falta poco para transformar esas sensaciones en victorias». La llegada de refuerzos ofensivos como la delantera tanzana Opa Clement puede ser clave para dar ese salto. La atacante, que lleva ya una semana ejercitándose con el grupo, no entró en la convocatoria ante las catalanas, pero todo apunta a que sí estará disponible este sábado frente al Granada. Su estreno es esperado con ilusión, pues se confía en que aporte frescura, velocidad y, sobre todo, gol.

El empate ante el Levante Badalona ha permitido al Eibar escalar hasta la decimotercera posición, un pequeño paso en la tabla que, sin embargo, tiene un valor importante. Salir de la última plaza da confianza a un grupo en construcción. La plantilla es joven, el cuerpo técnico es nuevo y todavía faltan automatismos, pero la sensación general es que este equipo tiene un amplio margen de mejora y recorrido.

La vista puesta en Granada

El calendario no ofrece descanso, y las de Goikoetxea ya trabajan con la mente puesta en la cuarta jornada. El sábado, a mediodía, visitarán al Granada en la Ciudad Deportiva nazarí. Será el primero de dos desplazamientos consecutivos, ya que después tocará viajar al feudo del Levante, otro rival de peso.

La semana de preparación arrancó el lunes, y tras disponer de un día libre ayer, las armeras regresan hoy a la ciudad deportiva de Areitio. La sesión de mañana también será allí, pero el viernes el Eibar se entrenará en Málaga para llegar a punto para enfrentarse al Granada.