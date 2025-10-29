Eibar da una segunda vida a cientos de libros de su biblioteca municipal por una causa solidaria

El Ayuntamiento pone en marcha una iniciativa que une gestión cultural responsable y solidaridad internacional. Tras una revisión técnica de su fondo bibliográfico, la ... Biblioteca Pública Municipal Juan San Martin cederá más de 600 ejemplares en buen estado al colectivo Eibar Palestinarekin, que los pondrá a la venta en un puesto del Mercado de Navidad municipal con un fin exclusivamente benéfico: financiar proyectos de cooperación con Palestina.

La operación es fruto de un proceso de expurgo, práctica profesional y periódica en las bibliotecas públicas, destinado a actualizar y optimizar la colección.

El equipo bibliotecario ha identificado duplicados y títulos que ya no responden a las necesidades actuales de las personas usuarias. Lejos de quedar almacenados, los volúmenes se redirigen ahora a un circuito solidario y transparente.

Con esta iniciativa se fomenta la lectura, el reciclaje cultural y la cooperación internacional desde el municipioEl objetivo es ofrecer la oportunidad de adquirir lectura a precios accesibles y contribuir a una causa de interés

Para garantizar su trazabilidad, cada libro llevará un sello oficial que indica su procedencia municipal y que ya no forma parte de la colección. El objetivo, señalan fuentes municipales, es ofrecer a la ciudadanía la oportunidad de adquirir lecturas a precios accesibles y, al mismo tiempo, contribuir a una causa de interés general. El alcalde, Jon Iraola, ha subrayado el enfoque integral de la medida. «Esta iniciativa refleja el compromiso del Ayuntamiento con la sostenibilidad cultural y con los valores de solidaridad y cooperación que caracterizan a nuestra ciudad. Es una satisfacción que los libros que ya no se utilizan en la biblioteca puedan tener una segunda vida contribuyendo a una causa solidaria».

El proceso de revisión ha tenido otros destinos complementarios. Una parte del material se ha remitido a la Biblioteca Nacional de España, otra al Depósito Legal de Euskadi para su adecuada conservación, y una selección de ejemplares se ha enviado a otras bibliotecas interesadas en incorporarlos a sus fondos. Con ello, el Ayuntamiento busca maximizar el valor público de cada título, redistribuyéndolo hacia donde pueda tener mayor impacto.

Desde el área de Cultura, el concejal Andoni Zabala ha enmarcado la iniciativa como una oportunidad para mejorar el servicio y multiplicar su retorno social. «La revisión es necesaria para mantener al día la colección, pero también una oportunidad para aportar valor social a los materiales que dejan de formar parte de ella. En este caso, además, se fomenta la lectura, el reciclaje cultural y la cooperación internacional desde Eibar», dijo el responsable de Cultura.

De esta manera, el Mercado de Navidad se presenta como un escaparate idóneo para esta campaña solidaria por su alta afluencia. La oferta abarcará narrativa, ensayo, divulgación, infantil y otros formatos, todos en buen estado.

El sello municipal en los ejemplares reforzará la confianza y la transparencia de la operación, mientras el colectivo Eibar Palestinarekin se encargará de la atención al público y de la recaudación, que se destinará íntegramente a actividades de cooperación en territorio palestino, con prioridad a necesidades básicas y proyectos comunitarios.

El Consistorio destaca que esta acción no interfiere con la programación habitual de la biblioteca, que continuará con la incorporación de novedades, clubes de lectura, actividades escolares y encuentros con autores. Al contrario, el expurgo contribuye a un catálogo más claro y útil, evita acumulaciones innecesarias y libera espacio y recursos para servicios de mayor valor.

El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar y a descubrir las oportunidades que brindará el puesto solidario. «Cada libro vendido es un gesto de apoyo y de memoria», señalan desde Cultura, «una forma sencilla de ayudar mientras se prolonga el ciclo de vida del conocimiento y se reduce el impacto ambiental del desperdicio».

La experiencia, concluyen, pretende servir de referente en la comarca y estimular que otras instituciones exploren fórmulas similares, donde la eficiencia en la gestión pública se convierta también en motor de cooperación y desarrollo humano. Con esta iniciativa, Eibar refuerza su identidad lectora y solidaria, tendiendo un puente cultural que va de la biblioteca al mundo.