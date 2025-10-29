Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las 10 noticias clave de la jornada
Los libros para Eibar Palestinarekin están preparados para que puedan ser vendidos en el Mercado de Navidad.

Eibar

Eibar da una segunda vida a cientos de libros de su biblioteca municipal por una causa solidaria

El Ayuntamiento cederá 600 ejemplares al colectivo Eibar Palestinarekin que los pondrá a la venta en el Mercado de Navidad

Alberto Echaluce Orozco

Alberto Echaluce Orozco

Eibar

Miércoles, 29 de octubre 2025, 20:40

El Ayuntamiento pone en marcha una iniciativa que une gestión cultural responsable y solidaridad internacional. Tras una revisión técnica de su fondo bibliográfico, la ... Biblioteca Pública Municipal Juan San Martin cederá más de 600 ejemplares en buen estado al colectivo Eibar Palestinarekin, que los pondrá a la venta en un puesto del Mercado de Navidad municipal con un fin exclusivamente benéfico: financiar proyectos de cooperación con Palestina.

