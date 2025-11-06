Eibar Saskibaloia visita Donostia con el objetivo de sumar la primera victoria El sénior femenino es colista, y visita al Luberri a las 19.45; el partido del Artesanos Juantxo se jugará el 20 de diciembre

Marcos Rodríguez EIBAR. Jueves, 6 de noviembre 2025, 20:37

El equipo sénior femenino del Eibar Saskibaloia, tras una semana de parón, vuelve esta tarde a la competición con una cita importante y exigente. Las armeras se medirán al Luberri Marmarru a las 19.45 horas en la cancha del Antigua Luberri BHI de Donostia, en un encuentro clave para intentar cambiar el rumbo de su temporada en la Segunda División Provincial.

Las eibarresas llegaron al parón sin conocer aún la victoria, después de encadenar cuatro derrotas consecutivas en el inicio de la campaña. El conjunto armero es consciente de la necesidad de dar un paso adelante para coger confianza y empezar a sumar puntos, algo que se antoja fundamental para salir del fondo de la tabla.

El reto, sin embargo, no será sencillo. El Luberri Marmarru llega séptimo con una victoria y tres derrotas, y pese a acumular tres jornadas seguidas sin puntuar, no regalará nada en casa. Las donostiarras han mostrado un juego sólido en su pista, donde no suelen dar facilidades, por lo que el Eibar Saskibaloia deberá ofrecer su mejor versión tanto en defensa como en ataque.

El duelo tiene un valor añadido en la clasificación: una victoria permitiría al conjunto eibarrés igualar a varios rivales directos y situarse en la pelea por la zona media, ya que el grupo está muy apretado por la parte baja con hasta cinco equipos que cuentan con una sola victoria.

Por otro lado, el Artesanos Juantxo no competirá este fin de semana. El partido previsto para mañana en Ipurua frente al Take Orbela Taberna ha sido pospuesto al 20 de diciembre por petición del equipo visitante. Los eibarreses, colistas del grupo 1 de la Primera División Provincial, volverán a jugar el siguiente fin de semana en Donostia frente a los Dolphins, en un duelo donde también buscarán reaccionar tras encadenar cinco derrotas.