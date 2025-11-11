El Eibar Saskibaloia se juega la quinta plaza

El Eibar Saskibaloia pone fin est miércoles por la tarde a su participación en la Segunda División Senior femenino con el último partido de ... la primera fase.

Las armeras disputarán la jornada número 12 a las 11.30 horas en la pista de baloncesto de la Universidad Laboral de Eibar, en la que recibirán la visita del Luberri Baserria Km0.

Las jugadoras del equipo eibarrés de baloncesto buscarán cerrar su participación en esta fase con la esperanza de sumar la que sería su tercera victoria en el campeonato.

Hasta ahora han ganado en dos ocasiones, y una de ellas fue precisamente contra sus rivales de hoy. El Eibar Eskubaloia se llevó el partido de ida por 54-58 a domicilio, gesta que intentarán repetir esta vez en casa.

El Eibar Saskibaloia es quinto en la clasificación de siete con un balance de dos victorias y nueve derrotas, justo una posición por encima de sus rivales de esta mañana.

Las donostiarras son sextas con un balance de una victoria y nueve derrotas en diez jornadas, por lo que de ganar hoy al Eibar podrían arrebatarles la quinta plaza.

Es por ello que, con la posición en juego, el partido promete estar lleno de emoción.