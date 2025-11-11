El Eibar Saskibaloia femenino vuelve a caer y el júnior logra ganar en Donostia

El fin de semana dejó sensaciones mixtas para el Eibar Saskibaloia. Por un lado, el Artesanos Juantxo volvió a descansar, ya que su partido ... frente al Take Orbela Taberna, previsto para el sábado en Ipurua, fue aplazado al 20 de diciembre por petición del conjunto visitante.

Por otro lado, el sénior femenino volvió a competir tras el parón, y lo hizo ofreciendo una imagen mucho más sólida pese a caer por 57-47 ante el Luberri Marmarru en Donostia. Es la quinta derrota consecutiva para las armeras, que aún no han estrenado su casillero de victorias en la Segunda División Provincial y se mantienen colistas del grupo 1. Sin embargo, el resultado deja una lectura positiva: el equipo firmó su partido más igualado del curso, reduciendo la diferencia con respecto a jornadas anteriores. Hace dos semanas la derrota fue por 27 puntos y hace tres por 61; esta vez, la distancia se quedó en apenas 10 puntos.

La nota más alegre del fin de semana la protagonizó el equipo júnior femenino, que firmó una brillante victoria en Donostia frente al CD Internacional por 40-51. Fue su primera victoria de la segunda fase de la categoría de Participación, lograda además en condiciones muy exigentes: solo cinco jugadoras disponibles frente a ocho rivales.

El partido comenzó equilibrado (11-10 en el primer cuarto), pero las eibarresas tomaron el control en el segundo con una ventaja de 9-15 que les permitió irse al descanso por delante. El tercer periodo fue igualmente ajustado (11-12), y en el último cuarto las cinco jugadoras del Eibar Saskibaloia dieron una lección de resistencia y entrega, imponiéndose 9-14 para sellar una victoria sufrida y merecida.

La intensidad defensiva, el dominio del rebote y la buena organización en zona fueron las claves del triunfo. Un esfuerzo que demuestra una gran progresión del equipo en Donostia.