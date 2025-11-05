Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los equipos base del club participaron en las topaketak. EIBAR SASKIBALOIA

El Eibar Saskibaloia celebró el domingo las topaketak, fiesta del baloncesto base

El club aprovechó el parón liguero para organizar una mañana de aprendizaje con las escuelas benjamín y alevín del territorio

Marcos Rodríguez

Eibar.

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 20:35

El parón competitivo del fin de semana de los equipos senior no detuvo la actividad del Eibar Saskibaloia. Muy al contrario, el club aprovechó la ausencia de partidos oficiales para celebrar una de las citas más esperadas de la temporada: su jornada anual de topaketak, una iniciativa pensada para fomentar el aprendizaje, la convivencia y la pasión por el baloncesto entre los más pequeños.

El polideportivo Ipurua se convirtió en el epicentro del deporte base eibarrés, acogiendo a niñas y niños de categoría benjamín y alevín, junto a varias escuelas procedentes de distintos puntos del territorio.

Durante la mañana, las jóvenes promesas del baloncesto local disputaron varios encuentros amistosos estructurados en seis tiempos de cinco minutos a reloj corrido, un formato dinámico y formativo que permite que todos los participantes disfruten de múltiples minutos sobre la pista sin interrupciones.

Más allá del resultado, un aspecto que en estas jornadas no tiene relevancia, el objetivo fue puramente educativo. Los árbitros desempeñaron un papel formativo, corrigiendo acciones, explicando reglas y ayudando a las y los jugadores a adquirir recursos técnicos y tácticos de cara a su futura progresión en el deporte. El ambiente festivo, las gradas pobladas de familias y el entusiasmo de los niños y niñas de la comarca convirtieron la jornada en un éxito rotundo.

Mientras la cantera disfrutaba de su día grande, el resto de equipos del club disfrutaron de un necesario descanso debido a la festividad de Todos los Santos. Una pausa que, pese a no tener actividad competitiva, dejó un sabor muy especial en la familia del Eibar Saskibaloia, reforzando los lazos entre escuela, club y afición y mostrando, una vez más, el correcto desarrollo de la base como pilar fundamental del proyecto.

Una mañana que volvió a demostrar que el futuro del baloncesto eibarrés está lleno de ilusión, talento y ganas de seguir aprendiendo.

