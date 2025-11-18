Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar Rugby Taldea vuelve a perder en Unbe y agrava su mal inicio del curso

M. R.

eibar.

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

El Eibar Rugby Taldea femenino sufrió el domingo una nueva derrota en la División de Honor B, la tercera consecutiva, en el que está siendo su peor arranque desde el descenso. Las armeras cayeron en Unbe por 14-22 frente al Barcelona, en un encuentro equilibrado pero que volvió a resolverse en contra de las eibarresas. Con cuatro derrotas en cinco jornadas, el conjunto armero se queda con seis puntos en la clasificación, situándose en la penúltima posición del grupo, solo dos por encima de la UE Santboiana.

El equipo dirigido por Oskar Astarloa afronta ahora un parón de cuatro semanas que deberá servir para recuperar sensaciones, reforzar la confianza y preparar el regreso a la competición, programado para el 14 de diciembre ante el Universitario de Bilbao Rugby. Una oportunidad clave para enderezar el rumbo antes del cierre de la primera fase.

