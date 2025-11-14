Un Eibar Rugby Taldea muy necesitado de puntos recibe al colíder en Unbe Las armeras reciben mañana a las 11.00 horas al Barça Rugby, que suma un pleno de 19 puntos y cuatro victorias en liga

El Eibar Rugby Taldea afronta un fin de semana con protagonismo para su primer equipo femenino, que mañana domingo vuelve a Unbe con la necesidad de reencontrarse consigo mismo y dar un paso al frente en la División de Honor B. Las armeras recibirán al Barça Rugby a las 11.00 horas, en un duelo de máxima exigencia que se presenta como una oportunidad para cambiar la dinámica tras un arranque de temporada muy complicado y lleno de dudas.

El conjunto eibarrés solo ha podido sumar una victoria en las cuatro jornadas disputadas y ocupa actualmente la penúltima posición de la tabla con seis puntos. El equipo dirigido por Oskar Astarloa busca una reacción inmediata que permita recuperar sensaciones y salir de una zona delicada. Sin embargo, en frente tendrán a un rival de enorme entidad: el Barça llega a Unbe como segundo clasificado, colíder, con 19 puntos y un pleno de triunfos. Las catalanas no han concedido ni un solo punto a sus rivales y se han mostrado como uno de los bloques más sólidos del campeonato. Con todo, el Eibar RT llega con la obligación de competir, plantar cara y pelear por un resultado que insufle confianza y permita a las armeras volver a mirar hacia arriba.

El masculino descansa líder

Mientras tanto, el equipo senior masculino vivirá un fin de semana de descanso competitivo. Los armeros disfrutan de un merecido respiro tras un inicio de temporada impecable en la Liga Vasca, donde lideran la clasificación con 21 puntos gracias a tres victorias, un empate y dos puntos bonus. El conjunto eibarrés volverá a la acción el próximo sábado en Unbe, donde recibirá al Iruña a las 16.00 horas con la intención de mantener su excelente dinámica y prolongar su dominio en la competición.