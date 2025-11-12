El Eibar Rugby Taldea femenino cae en Valencia y el masculino sigue líder Las armeras sufrieron un duro 43-12 ante el Rugby Turia y tratarán de reaccionar este domingo en Unbe ante el Barça

El Eibar Rugby Taldea ha vivido un fin de semana de contrastes. Mientras el equipo masculino volvió a demostrar su fortaleza y se mantiene como líder de la Liga Vasca, el conjunto femenino sufrió una dura derrota en su visita al Rugby Turia y continúa sin encontrar la regularidad en la División de Honor B.

El equipo femenino viajaba el domingo a Valencia con la intención de reencontrarse con las buenas sensaciones y dar un paso adelante tras las últimas derrotas, pero el Rugby Turia impuso su ley desde el inicio y se llevó el encuentro por un contundente 43-12. Las armeras, dirigidas por Oskar Astarloa, suman así su tercera derrota en cuatro jornadas y caen hasta la penúltima posición de la tabla, séptimas con 6 puntos. El único triunfo de las eibarresas sigue siendo el logrado hace dos jornadas en Unbe frente a la Unión Deportiva Santboiana, y será precisamente en casa donde busquen recuperar el rumbo este domingo, cuando recibirán al Barça Rugby a partir de las 11.00 horas.

El conjunto catalán llega a Eibar instalado en puestos de podio con 19 puntos, más del triple que las locales, por lo que el reto será mayúsculo para las armeras, que necesitan reencontrarse con la confianza y la eficacia.

Por su parte, el equipo masculino del Eibar Rugby Taldea continúa intratable en la Liga Vasca. Los armeros visitaron el sábado al Universitario Bilbao Rugby en el polideportivo Rekalde y firmaron una brillante victoria por un claro 15-55, confirmando su excelente momento de forma.

Con este resultado, el conjunto eibarrés se mantiene en lo más alto de la clasificación con 21 puntos, tras cuatro triunfos y un empate en las cinco jornadas disputadas. El sólido rendimiento del grupo, tanto en ataque como en defensa, está permitiendo al Eibar RT afianzarse como uno de los grandes aspirantes al título esta temporada.