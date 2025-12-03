El Eibar retoma la Liga con un duelo directo y clave en Las Gaunas Las armeras visitan al Logroño este domingo tras el parón y con Eunate Astralaga reforzada tras ganar la Nations League

El Eibar femenino ya trabaja con la vista puesta en Las Gaunas, donde este domingo visitará al Logroño en un duelo directo por la permanencia. Duodécimas con 10 puntos en 12 jornadas, las armeras afrontan un encuentro clave ante un equipo que ocupa la penúltima posición con 5 puntos y que todavía no conoce la victoria en lo que va de temporada. El choque llega tras un fin de semana de parón de selecciones que ha permitido al equipo tomar aire después de un mes de noviembre tan intenso como irregular.

El balance del conjunto de Iñaki Goikoetxea en el pasado mes no ha sido el más positivo. Tras firmar su mejor primer tercio liguero desde el ascenso, el Eibar encadenó tres derrotas consecutivas ante Athletic, Espanyol y Real Madrid, frenando el impulso generado en las primeras jornadas. El equipo ha notado un retroceso defensivo respecto a semanas anteriores, aunque ha logrado mantener cierta estabilidad clasificatoria: la distancia con el descenso continúa en cinco puntos gracias a los tropiezos de sus rivales. Pese a la mala racha, el Eibar se mantiene cerca de sus objetivos.

La semana de trabajo ha comenzado marcada por la vuelta a la normalidad y la reincorporación de las jugadoras que viajaron con sus selecciones. Eunate Astralaga regresa a Eibar con un nuevo título bajo el brazo: la Nations League conquistada tras el 3-0 de España ante Alemania en el Metropolitano. Con este triunfo, la guardameta suma un nuevo éxito con la selección absoluta, que amplía un palmarés en el que ya figuran un Mundial Sub-17 y una Eurocopa Sub-19. También han vuelto Emma Moreno y Alimata Belem.

Desde el lunes, el Eibar ha completado sesiones matinales en Areitio destinadas a recuperar ritmo competitivo y a reforzar automatismos. Hoy será el único día de descanso de la semana, antes de encarar otras tres sesiones antes de viajar a Logroño.

El encuentro en Las Gaunas será, además, el penúltimo partido liguero del equipo en 2025, ya que la próxima semana deberá recibir al Atlético de Madrid en Ipurua antes de afrontar el último compromiso del año: los octavos de final de la Copa de la Reina ante el Madrid CFF, que se disputarán el 20 de diciembre en el Estadio Fernando Torres de Fuenlabrada.

El Eibar llega a este tramo final del año consciente de que cada punto puede ser determinante y de que sumar este domingo en Logroño sería un golpe anímico importante para estabilizar la dinámica y aumentar el margen con la zona baja.