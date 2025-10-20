Eibar refuerza sus políticas de infancia con nuevas acciones de convivencia y participación

El Ayuntamiento ha iniciado el nuevo curso escolar reforzando su compromiso con la infancia y la adolescencia a través de un conjunto de iniciativas ... orientadas a promover la convivencia, la diversidad y la participación activa de los más jóvenes en la vida de la ciudad.

Más allá de los reconocimientos institucionales, el Ayuntamiento quiere consolidar una forma de gobernar en la que las voces infantiles se escuchen, se valoren y contribuyan a construir una sociedad más empática, igualitaria y solidaria.

Durante el pasado curso 2024-2025, el Consistorio dio pasos decisivos para articular un modelo de participación infantil estable y transversal. Se elaboró un diagnóstico sobre la realidad social y educativa de la infancia en el municipio, se creó una mesa interdepartamental de trabajo que reúne a representantes de diferentes áreas municipales, y se redactó un Plan de Infancia que define las líneas estratégicas en materia educativa, social y cultural.

Consejo de la Infancia

Una de las grandes novedades fue la puesta en marcha del Consejo de la Infancia, un espacio participativo en el que escolares de los distintos centros educativos de Eibar debatieron temas relevantes para su bienestar. Este órgano, pionero en la comarca, celebró cuatro sesiones a lo largo del curso pasado, culminando con un pleno txikia en el que los niños y niñas presentaron al alcalde, Jon Iraola, y a la concejala de Servicios Sociales, Sonia Archeli, sus propuestas y reflexiones sobre cómo mejorar su ciudad.

Los temas abordados por los más pequeños fueron tan diversos como la mejora de los parques y zonas de juego, la seguridad vial en los trayectos escolares, el uso responsable de la tecnología o la promoción de la diversidad cultural.

En un ambiente de respeto y colaboración, los escolares aprendieron que la participación ciudadana no es exclusiva de los adultos, sino un derecho que empieza en la infancia. «Nos ha encantado conocer a niños y niñas de otros colegios, que hablan diferentes idiomas y tienen costumbres distintas, pero que se preocupan por las mismas cosas», resumió uno de los participantes en el cuestionario final de evaluación. Desde los centros educativos se valoró la experiencia como un ejercicio de ciudadanía activa, donde el aprendizaje va más allá del aula y se traduce en valores de convivencia, empatía y diálogo.

Pleno el 25 de noviembre

El Consistorio eibarrés quiere que la experiencia se consolide como una herramienta permanente de participación social. Por eso, el nuevo curso arranca con el mismo entusiasmo y con un calendario de actividades que ampliará la implicación de familias y docentes.

El primer pleno del Consejo de la Infancia se celebrará el 25 de noviembre, momento en que el alcalde responderá a las inquietudes y propuestas planteadas por los niños y niñas en su último encuentro.

La mesa interdepartamental mantendrá su calendario de reuniones, encargada de coordinar las acciones del Plan de Infancia, que incluyen programas de educación emocional, talleres de convivencia escolar, acciones medioambientales, proyectos sobre igualdad de género y campañas sobre salud y bienestar. Finalmente, este año, además, se lanzará una encuesta de valoración dirigida a las familias, con el objetivo de recoger su experiencia y propuestas de mejora.