El Eibar quiere confirmar su mejoría en Ipurua ante un Zaragoza en apuros

El Eibar regresa a Ipurua este sábado con la intención de confirmar su reacción. Tras varias semanas de dudas y sufrimiento clasificatorio, el equipo ... de Beñat San José ha logrado frenar la caída y recuperar sensaciones. Primero, con el triunfo ante el Albacete hace dos semanas en casa; después, con un empate sólido en Gijón en el que acarició su primera victoria a domicilio de la temporada (1-1). Dos resultados que han servido para devolver la confianza a un vestuario que ahora quiere volver a mirar hacia arriba con el objetivo de encadenar por fin una dinámica de crecimiento.

Porque, más allá de la mejora en el juego, la Segunda División no concede treguas. El Eibar llega a esta decimoquinta jornada con 17 puntos, apenas dos por encima del descenso en una clasificación en la que nueve equipos se agrupan en un margen mínimo. Y si algo sostiene a los armeros en este arranque irregular es su fortaleza como locales: en Ipurua han sumado 15 de los 21 puntos posibles, se mantienen invictos y presentan un balance defensivo de apenas cuatro goles encajados, cifras que les situarían en posiciones nobles de la tabla si solo se contabilizaran los partidos en casa. Además, la estadística también alimenta el optimismo: el Eibar no cae ante el Zaragoza desde 2009, una racha de 23 enfrentamientos que reforzará la confianza de cara a este duelo directo.

El Real Zaragoza, por su parte, aterriza en Eibar envuelto en urgencias. Colista con 9 puntos, solo dos victorias en 14 jornadas y tras haber logrado el domingo un respiro al romper una racha de seis derrotas consecutivas con su triunfo ante el Huesca (1-0). Los hombres de Rubén Sellés llegan con la necesidad imperiosa de sumar para no quedar cortados en la pelea por la permanencia, lo que convierte el choque en una batalla con mucho en juego para ambos.

Las noticias en clave armera también aportan cierto optimismo. Adu Ares y Aritz Arambarri han vuelto a pisar el césped de Areitio para trabajar en solitario en la primera fase de sus recuperaciones —aunque sin opción de jugar todavía—, mientras que Peru Nolaskoain ya se ejercita a las órdenes de San José y Jon Guruzeta completó parte de la última sesión. El técnico podrá contar, por tanto, con un bloque competitivo que ha ganado en solidez y en variantes tácticas a lo largo de las últimas semanas.

Con un equipo que ha recuperado el convencimiento, una grada entregada y la oportunidad de alejarse nuevamente del peligro, el Eibar busca que el triunfo ante el Albacete no sea un destello aislado, sino el punto de partida hacia la regularidad que exige la categoría. Enfrente estará un rival que se juega mucho y que llegará sin nada que perder. En un campeonato tan imprevisible e igualado, la regularidad se convierte en el tesoro más valioso, y mañana será Ipurua quien vuelva a dictar sentencia.