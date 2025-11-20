Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El Eibar regresa a Ipurua en busca de una regularidad que permita extender el buen momento de las últimas semanas. FÉLIX MORQUECHO

SD Eibar

El Eibar quiere confirmar su mejoría en Ipurua ante un Zaragoza en apuros

Los de San José llegan al duelo de este sábado a las 18.30 horas con buenas sensaciones, mientras que los visitantes son colistas

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:03

Comenta

El Eibar regresa a Ipurua este sábado con la intención de confirmar su reacción. Tras varias semanas de dudas y sufrimiento clasificatorio, el equipo ... de Beñat San José ha logrado frenar la caída y recuperar sensaciones. Primero, con el triunfo ante el Albacete hace dos semanas en casa; después, con un empate sólido en Gijón en el que acarició su primera victoria a domicilio de la temporada (1-1). Dos resultados que han servido para devolver la confianza a un vestuario que ahora quiere volver a mirar hacia arriba con el objetivo de encadenar por fin una dinámica de crecimiento.

