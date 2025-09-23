Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Foto de familia de los jóvenes que forman parte de los nueve equipos de la cantera masculina y cuatro de la femenina en Ipurua. FOTOS SD EIBAR

Eibar

El Eibar presenta su futuro en Ipurua

El acto reunió a cerca de 300 jóvenes y puso en valor la nueva Ciudad Deportiva de Areitio, símbolo del crecimiento del club armero

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31

La Sociedad Deportiva Eibar vivió este martes una de esas jornadas que trascienden lo puramente deportivo para convertirse en un auténtico punto de encuentro ... entre generaciones. Ipurua abrió sus puertas para celebrar la presentación oficial de su fútbol base, un acto que congregó a jugadores, jugadoras, técnicos, familias y aficionados en torno a la cantera armera. El evento arrancó a las 17.00 horas con una rueda de prensa institucional en la que participaron César Palacios, director deportivo del club; Aritz Azurmendi, responsable del Eibar B; Raúl del Pozo, coordinador del fútbol base; y Rocío Candal, responsable del fútbol femenino. Todos coincidieron en destacar que la cantera vive un momento clave de su historia gracias al estreno de la nueva Ciudad Deportiva de Areitio.

