Las jugadoras del Eibar celebrando su histórica victoria en el Alfredo Di Stéfano la temporada pasada. SD EIBAR

Eibar

El Eibar se prepara para repetir la gesta

Las armeras, duodécimas con 10 puntos, preparan su visita al Real Madrid, donde ya ganaron la campaña pasada, antes del parón de selecciones

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Martes, 18 de noviembre 2025, 20:10

Comenta

La derrota del domingo ante el Espanyol dejó un sabor amargo en Ipurua. El Eibar cayó por 1-2 en un duelo marcado en ... rojo por su importancia en la lucha por la permanencia, un partido en el que, como recordó Iñaki Goikoetxea en la previa, «puntuar era muy importante». No fue así. El equipo pagó caro un final de encuentro en el que el rival acertó en la ocasión decisiva y las armeras no pudieron rescatar una unidad que hubiese tenido un gran valor antes de afrontar un mes especialmente exigente.

