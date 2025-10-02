Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La temporada pasada el Eibar cayó 1-8 frente al Barça. FÉLIX MORQUECHO

Eibar

El Eibar se prepara para recibir al invencible Barcelona en Ipurua

El duelo de este sábado a las 15.00 llega después de que las armeras sumasen su primera victoria en Buñol

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

Eibar

Jueves, 2 de octubre 2025, 20:16

Comenta

El Eibar afronta este sábado el partido más difícil del calendario. A partir de las 15.00 horas las armeras recibirán en Ipurua al ... todopoderoso Barcelona en el choque correspondiente a la sexta jornada de la Liga F. El encuentro llega en un momento especial para las de Iñaki Goikoetxea, que el pasado fin de semana firmaron en Buñol su primera victoria de la temporada tras imponerse 0-1 al Levante, un rival directo en la lucha por la permanencia. Ese triunfo les permitió alcanzar los cuatro puntos y salir de la zona de descenso, situándose en la undécima posición de la tabla.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Goia renunciará a la Alcaldía tras el pleno del 16 de octubre: «Es una decisión que había tomado hace tiempo»
  2. 2

    Jon Insausti será su relevo como alcalde y candidato en 2027
  3. 3

    4.000 alumnos con más de un 10 de nota se quedan fuera de la carrera deseada en la EHU
  4. 4

    El índice que fija los topes al alquiler rebaja los precios de las rentas actuales en Gipuzkoa, hasta por debajo de 700 euros en Donostia
  5. 5

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa
  6. 6 El bar de pintxos de San Sebastián que cambia de manos: «Llegamos al barrio con muchas ganas»
  7. 7

    La Real vestirá de Joma la próxima campaña
  8. 8 Un concursante de OT 2025 critica el uso de las lenguas cooficiales: «Lo mejor es utilizar el castellano porque...»
  9. 9 Cierra una tienda que ha vestido a miles de guipuzcoanas: «Gracias por 43 años de confianza y amistad»
  10. 10 Una agresión sexual a una menor en Donostia destapa un grupo criminal que estafó a más de 300 víctimas con anuncios falsos de contacto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El Eibar se prepara para recibir al invencible Barcelona en Ipurua

El Eibar se prepara para recibir al invencible Barcelona en Ipurua