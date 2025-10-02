El Eibar se prepara para recibir al invencible Barcelona en Ipurua

El Eibar afronta este sábado el partido más difícil del calendario. A partir de las 15.00 horas las armeras recibirán en Ipurua al ... todopoderoso Barcelona en el choque correspondiente a la sexta jornada de la Liga F. El encuentro llega en un momento especial para las de Iñaki Goikoetxea, que el pasado fin de semana firmaron en Buñol su primera victoria de la temporada tras imponerse 0-1 al Levante, un rival directo en la lucha por la permanencia. Ese triunfo les permitió alcanzar los cuatro puntos y salir de la zona de descenso, situándose en la undécima posición de la tabla.

El reto que afronta este sábado el conjunto armero, sin embargo, es de máxima dificultad. Enfrente estará un Barcelona que domina la competición con puño de hierro desde hace seis temporadas y que llega a Ipurua con pleno de victorias: cinco de cinco. Sus números impresionan: 27 goles a favor y apenas uno encajado, lo que refleja su enorme superioridad. El equipo azulgrana cuenta además con las mejores futbolistas del mundo, la tres veces Balón de Oro Aitana Bonmatí y la doble ganadora del premio Alexia Putellas, que lideran una plantilla repleta de talento.

El precedente más reciente tampoco invita al optimismo. La última vez que el Barcelona visitó Ipurua se impuso con claridad por 1-8, una muestra de la distancia que aún separa a ambos clubes. Aun así, el Eibar quiere hacer valer el factor campo y la ilusión de su afición para plantar cara al vigente campeón.

El encuentro será una jornada diferente. Una experiencia que servirá para poneren valor el mérito del club, que cada año pelea contra uno de los mejores equipos del mundo por méritos propios al mantenerse en la máxima categoría del fútbol femenino. Pese a que la derrota, en palabras de sus jugadoras, es prácticamente una certeza, el hecho de poder enfrentarse a ellas y traerlas a Eibar ya es un mérito.